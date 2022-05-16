Беларусь стянула к украинской границе до семи батальонов: в Генштабе объяснили зачем

Беларусь стянула к украинской границе до семи батальонов: в Генштабе объяснили зачем

В Генштабе ВСУ сообщили, сколько подразделений и зачем Беларусь стянула к границе с Украиной.

Так, в новой сводке подчеркивается, что определенные подразделения вооруженных сил республики беларусь (до семи батальонов) продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы, пишет Politeka.net.

Фиксируется деятельность мобильного комплекса радиомониторинга в приграничной полосе, в том числе и на территории Украины.

Беларусь, техника, война

"Он действует с целью мониторинга сетей сотовой связи", - уточняют в ВСУ.

Также сообщается, что до 21 мая продлится следующий этап проверки боевой готовности сил реагирования Вооруженных сил Республики Беларусь.

Тем временем на Северском направлении противник усилил контроль участка украинско-роSSийской границы в Брянской и Курской областях и проводит демонстрационные действия, с целью удержания подразделений Сил обороны на направлении и не допущения их переброски в Восточную операционную зону.

Добавим, что в Госпогранслужбе сообщили, что 227 батальон 127 бригады Сил территориальной обороны ВСУ вышел на участок государственной границы с рф в Харьковской области. Соответствующие кадры уже опубликованы в Сети.


Катерина Петренко, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры
Серьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в КремлеСерьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в Кремле
Один - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видеоОдин - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видео
РФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - ЛунинРФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - Лунин
РоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль МишельРоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль Мишель
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе, – BloombergЗеленский выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе, – Bloomberg
В МВД объяснили, почему РоSSия будет пытаться затянуть войну до конца годаВ МВД объяснили, почему РоSSия будет пытаться затянуть войну до конца года
В США объяснили, как избежать затяжной войны с РФВ США объяснили, как избежать затяжной войны с РФ
Топливный КПП — в Украине один из пунктов пропуска на границе «перепрофилируют» исключительно под топливоТопливный КПП — в Украине один из пунктов пропуска на границе «перепрофилируют» исключительно под топливо
Я более чем уверен, что Херсон и Херсонская область будут отвоеваны военным путем украинской армией, - Игорь РейтеровичЯ более чем уверен, что Херсон и Херсонская область будут отвоеваны военным путем украинской армией, - Игорь Рейтерович
Враг стягивает в приграничные районы артиллерию: в Генштабе назвали область, куда полетят снарядыВраг стягивает в приграничные районы артиллерию: в Генштабе назвали область, куда полетят снаряды
Главнокомандующего ВСУ Залужного стравливают с Зеленским, эксперт раскрыл, кто и зачем: «Невыносимо смотреть»Главнокомандующего ВСУ Залужного стравливают с Зеленским, эксперт раскрыл, кто и зачем: «Невыносимо смотреть»
"Они все понимали": зачем на самом деле на Харьковщину перебросили тех, кто лютовал под Киевом"Они все понимали": зачем на самом деле на Харьковщину перебросили тех, кто лютовал под Киевом
Украина договорилась об улучшении логистики на границе с ПольшейУкраина договорилась об улучшении логистики на границе с Польшей
Убийства в Буче - "постановка украинской власти": в Ровенской области объявили подозрение двум сторонницам РоSSииУбийства в Буче - "постановка украинской власти": в Ровенской области объявили подозрение двум сторонницам РоSSии
Последние новости
Подгружаем последние новости