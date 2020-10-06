Гочаренко: СБУ интересуется кандидатами от "ЕС" в Донецкой и Луганской областях

«Европейская Солидарность» требует от СБУ провести расследование относительно письма с просьбой сообщить о кандидатах от партии на местных выборах. Об этом сказал народный депутат фракции «Европейская Солидарность» Алексей Гончаренко на брифинге.

«Партия «Европейская Солидарность» получила письмо на имя лидера нашей партии Петра Порошенко, подписанное вр.и.о. начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях господином Русиновым. О чем это письмо? Они просят предоставить перечень кандидатов от нашей политической партии в депутаты городских, сельских, поселковых районных советов, а также городских, сельских, поселковых голов Донецкой области с указанием населенного пункта и района. Дополнительно необходимо предоставить краткую характеристику и подробные биографические данные на каждого кандидата от политической партии. Наряду с этим просят предоставить информацию об объеме потраченных средств на предвыборную кампанию каждого кандидата. А также источники их происхождения», - сообщил Гончаренко.

«Мы получили это письмо по электронной почте, мы связались с управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях, нам подтвердили существование письма, здесь есть номер, дата. Нам подтвердили, что господин Русинов работает в этом управлении», - добавил он.

Гончаренко отметил, что партия расценивает это как политическое давление на оппозицию.

«В связи с этим мы хотим сообщить следующее: это абсолютно категорическое нарушение закона Украины. Мы расцениваем это как давление на нас как оппозиционную политическую силу», - отметил Гончаренко.