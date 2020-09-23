Врачи ожидают, что его здоровье полностью восстановится, однако не исключают последствий отравления в будущем.

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РоSSийского оппозиционера Алексея Навального выписали из немецкой клиники "Шарите", где он лечился после отравления веществом типа "Новичок".

В сообщении клиники говорится, что состояние здоровья пациента улучшилось достаточно, чтобы прекратить стационарное лечение.

Врачи считают, что политик полностью выздоровеет после отравления, однако не исключают, что его последствия еще могут проявиться в будущем.

Отмечается, что из 32 дней, которые Навальный лечился, 24 он находился в палате интенсивной терапии.

Вчера издание Le Monde сообщило, что во время телефонного разговора президента Франции Эммануэля Макрона и президента РФ Владимира Путина последний заявил, что Навальный мог сам выпить яд.

Напомним, что 20 августа роSSийский оппозиционер Навальный с самолета попал в реанимацию в Омске с предварительным диагнозом "токсическое отравление". Навальный не пришел в себя и впал в кому. Два дня РФ не давала разрешения на его перевод за границу на лечение, а 22 августа он все же был транспортирован в Германию. Перед этим роSSийские врачи назвали "основной рабочий диагноз" Навального и заявили, что отравления не было.

Специалисты клиники Charite уверены, что Навальный был отравлен. В Кремле заявили, что немецкие врачи "поторопились с выводами", и отказались начать уголовное расследование.

Однако немецкие врачи запросили в Болгарии данные об отравлении Емельяна Гебрева, который был отравлен агентами роSSийского ГРУ. Они предполагают, что Навального могли отравить тем же веществом, что и болгарского бизнесмена.

9 сентября Die Zeit сообщила, что результаты анализов, проведенных Институтом фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии, свидетельствуют, что роSSийского оппозиционера Алексея Навального отравили новым, более смертоносным видом боевого нервно-паралитического вещества "Новичок".

Вероятно, Навальный должен был умереть еще в самолете, но его удалось спасти, потому что пилот решил экстренно посадить самолет.

10 сентября стало известно, что Навальный полностью пришел в себя. Врачи ожидали, что физически он сможет восстановиться на 90%.

14 сентября стало известно, что наличие яда из группы "Новичок" в организме роSSийского политика Алексея Навального подтвердили исследования трех независимых лабораторий Германии, Франции и Швеции.