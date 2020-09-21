Украина и Турция договорились развивать космос

Украина и Турция договорились развивать космос

Украинская и турецкая космическая промышленности углубят сотрудничество с целью создания совместных программ в космической отрасли.

Об этом шла речь на встрече вице-премьера - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского с официальной делегацией Турции во главе с главой Национального космического агентства Турции Сердар Гусейном Йилдиримом, передает "Правительственный портал".

"Этот совместный проект будет существенным углублением сотрудничества между Украиной и Турцией в космической отрасли, а также является первым шагом в реализации договоренностей, достигнутых во время визита украинской делегации в Турцию в конце августа, во время которой Олег Уруский встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и другими высокопоставленными этой страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне турецкая делегация ознакомилась с возможностями основных предприятий Государственного космического агентства Украины, посетив "Конструкторское бюро" Южное" и "Южный машиностроительный завод" в Днепре.

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