Помпео объявил о возобновлении санкций против Ирану

В ближайшие несколько дней США сообщат о дополнительных мерах по закреплению ограничений.

Госсекретарь США Майк Помпео объявил о восстановлении введенных Организацией Объединенных Наций санкций в отношении Ирана, которые действовали до заключения ядерного соглашения с Ираном 2015 года.

Заявление Помпео опубликовано на сайте Госдепартамента.

"Соединенные Штаты предприняли решительные шаги, потому что, кроме неисполнения Ираном своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий, Совет Безопасности ООН не смог продолжить эмбарго на поставки оружия Ирану,которое действовало в течение 13 лет", - говорится в заявлении.

В результате с 20:00 19 сентября (по местному времени), по словам Помпео, были восстановлены практически все ранее отмененные санкции СБ ООН , включая оружейное эмбарго.

Среди ограничительных мер против Тегерана, которые Вашингтон считает восстановленными: запрет на обогащение и переработку ядерных материалов на территории этой страны, а также запрет на проведение испытаний баллистических ракет на территории Ирана. Также, по мнению Вашингтона, теперь под санкциями передача Ирану ядерных технологий и технологий для создания баллистических ракет.

Глава Госдепартамента пригрозил последствиями тем странам, которые "не выполнят своих обязательств по реализации этих санкций", имея в виду подписантов ядерной сделки: РоSSию, Китай , Францию, Великобританию и Германию.

В заявлении также сказано, что ядерная сделка 2015 года не дала нужных результатов, и Иран начал "сеять смерть и разрушения" в Йемене, Ираке, Сирии и Ливане.

Помпео пообещал в ближайшие несколько дней объявить о дополнительных мерах по укреплению введенных санкций.