Геннадия Кернеса отправляют на лечение в Германию

В эти минуты его сажают на специальный медицинский борт.

Геннадия Кернеса отправляют на лечение в Германию
Геннадій Кернес
Фото: facebook/Геннадий Кернес

Мэра Харькова Геннадия Кернеса, у которого недавно подтвердился коронавирус, отправляют на лечение в Германию.

В эти минуты его сажают на специальный медицинский борт. Об этом LB.ua стало известно от знакомых с ситуацией источников.

Кернес заболел ковидом в начале сентября. Точные обстоятельства заражения неизвестны. Вероятно, после масштабного празднования Дня города 23 августа.

Болезнь тщательно скрывали, пока не дошло до госпитализации в 17-ю городскую больницу.

Два дня назад в СМИ появилась информация о том, что Кернес впал в кому. LB.ua удалось выяснить, шо ситуация действительно очень тяжелая, но комы - как и угрозы жизни - на тот момент не было.

"Ковид - просто детонатор. После покушения у Геннадия начались проблемы со здоровьем. Куча разных "хроник". И вот сейчас все обострилось", - объясняли источники.

14 сентября пресс-служба горсовета подтвердила, что Геннадий Кернес с 10 сентября находится на больничном. Директор Департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко сначала не называл диагноз мэра, ссылаясь на врачебную тайну.

По словам источников LB.ua, также вчера в Харькове состоялся консилиум врачей, которые должны были определиться с дальнейшей стратегией лечения главы города. Особое внимание уделяли наиболее пораженным легким и сердцу. Причем о транспортировке за границу речь не шла (этот вопрос обсуждался также ранее), поскольку существовали сопутствующие риски.

Однако за несколько часов состояние Кернеса резко ухудшилось, в результате чего было принято решение о направлении в Германию.

В городе циркулировали слухи об инсульте мэра, однако официально они пока не подтверждены.

По словам собеседников LB.ua, речи о преемнике Кернеса пока нет.

Выдвижение кандидатов в мэры должно состояться до 24 сентября. Конференция блока "Успешный Харьков" Геннадия Кернеса запланирована на следующую неделю. Согласно избирательному законодательству, кандидат обязан лично подавать документы в местную избирательную комиссию, если он самовыдвиженец. Если баллотируется от политсилы, можно через доверенное лицо - именно по этому сценарию собиралась действовать команда нынешнего главы города.

Напомним, что Харьковский городской голова Геннадий Кернес с 10 сентября находится на больничном. Полномочия городского головы исполняет секретарь Харьковского горсовета Александр Новак. 15 сентября

в горсовете официально подтвердили, что Кернес заболел коронавирусом.

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