Украина откажется от роSSийской вакцины от COVID-19

Украина откажется от роSSийской вакцины от COVID-19 даже в случае ее эффективности – МОЗ

Украина ни в коем случае не будет закупать вакцину от коронавируса роSSийского производства, даже если препарат окажется действительно эффективным и безопасным. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По словам Виктора Ляшко, в нашей стране законом запрещено закупать и использовать любые иммунобиологические препараты, которые изготавливает страна-агрессор. Таким образом, если РоSSия наладит производство вакцины от COVID-19, то Украина в любом случае не будет покупать препарат.

Украина откажется от роSSийской вакцины от COVID-19 даже в случае ее эффективности – МОЗ

В то же время, как стало известно, украинская сторона намерена закупить у Израиля большие партии теста на коронавирус. Стоимость одного теста будет составлять около 8 гривен (1 шекель), что очень выгодно в сложившихся обстоятельствах. Как сообщил почетный консул Израиля в Западном регионе Украины Олег Вишняков, израильские тесты способны определять COVID-19 за 10 секунд.

«Если внедрить это в Украине, а мы пытаемся помочь это сделать, то проверки в аэропортах, гостиницах, публичных местах дали бы серьезный толчок к уменьшению распространения коронавируса», - сказал дипломат.

На данный момент ведутся переговоры между представителями Израиля и Минздрава Украины о внедрении инновационных технологий в нашей стране.

Напомним, ранее медики напомнили гражданам Украины о том, какие заболевания являются противопоказаниями к прививке против коронавируса.


Шевченко Лилия, Тудей

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