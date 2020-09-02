Украина выходит еще из трех соглашений в рамках СНГ

В связи с устарелостью и неактуальностью некоторых соглашений, подписанных в рамках СНГ , правительство Украины продолжает пересматривать их и прекращать участие в них.

Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Так, сегодня, 2 сентября, на очередном заседании Кабмина было принято решение о прекращении участия Украины в Соглашении о сотрудничестве в области ветеринарии, Соглашении о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств - участников СНГ и Соглашения о создании Координационного совета по карантину растений государств - участников СНГ .

"Решение правительства о прекращении участия Украины в некоторых соглашениях со странами СНГ является абсолютно логичным и соответствует современным реалиям отношений. Ведь некоторые соглашения дублируются с другими международными договорами, некоторые уже устарели и не применяются Украиной. Вместе с тем, мы продолжаем принимать евроинтеграционные проекты, усиливающие наше сотрудничество с ЕС ", - отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Соглашение о сотрудничестве в области ветеринарии - сотрудничество осуществляется в рамках Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ) и Соглашения о применении санитарных и фитосанитарных мер ВТО, информирование об эпизоотических ситуациях осуществляется через систему WAHIS;

Соглашение о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств- участников СНГ - все стороны Соглашения являются участниками Международных медико-санитарных правил (ММСП, объединяют 196 стран); выполнение мер, реализуемых в рамках Соглашения, частично обеспечено в рамках членства Украины во Всемирной организации здравоохранения;

Соглашение о создании Координационного совета по карантину растений государств-участников СНГ - членство в Координационном совете предусматривает выполнение решений, связанных с положениями Соглашения о сотрудничестве в сфере карантина растений от 13.11.1992, к которому Украина не присоединилась.