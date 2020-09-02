Украина выходит еще из трех соглашений в рамках СНГ
Правительство продолжает прекращать участие в устаревших договоренностях.
В связи с устарелостью и неактуальностью некоторых соглашений, подписанных в рамках СНГ, правительство Украины продолжает пересматривать их и прекращать участие в них.
Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Так, сегодня, 2 сентября, на очередном заседании Кабмина было принято решение о прекращении участия Украины в Соглашении о сотрудничестве в области ветеринарии, Соглашении о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств - участников СНГ и Соглашения о создании Координационного совета по карантину растений государств - участников СНГ.
"Решение правительства о прекращении участия Украины в некоторых соглашениях со странами СНГ является абсолютно логичным и соответствует современным реалиям отношений. Ведь некоторые соглашения дублируются с другими международными договорами, некоторые уже устарели и не применяются Украиной. Вместе с тем, мы продолжаем принимать евроинтеграционные проекты, усиливающие наше сотрудничество с ЕС", - отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
Соглашение о сотрудничестве в области ветеринарии - сотрудничество осуществляется в рамках Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ) и Соглашения о применении санитарных и фитосанитарных мер ВТО, информирование об эпизоотических ситуациях осуществляется через систему WAHIS;
Соглашение о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств- участников СНГ - все стороны Соглашения являются участниками Международных медико-санитарных правил (ММСП, объединяют 196 стран); выполнение мер, реализуемых в рамках Соглашения, частично обеспечено в рамках членства Украины во Всемирной организации здравоохранения;
Соглашение о создании Координационного совета по карантину растений государств-участников СНГ - членство в Координационном совете предусматривает выполнение решений, связанных с положениями Соглашения о сотрудничестве в сфере карантина растений от 13.11.1992, к которому Украина не присоединилась.
Напомним, 17 августа Кабмин сообщил, что разрывает семь соглашений о сотрудничестве в гражданской авиации в рамках СНГ.