С Юлии Кузьменко сняли электронный браслет

С 11 августа она находится под круглосуточным домашним арестом.

С Юлии Кузьменко сняли электронный браслет
Фото: Lb.ua

С подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета волонтера и врача Юлии Кузьменко сняли электронный браслет.

Об этом поздно вечером 26 августа сообщил ее адвокат Тарас Беспалый.

"Представители полиции выполнили постановление Шевченковского райсуда и сняли с Кузьменко Юлии электронное средство контроля", - написал он в фейсбуке и добавил фото, как с Кузьменко снимают электронный браслет.

Напомним, 11 августа Юлию Кузьменко выпустили из-под стражи под круглосуточный домашний арест. Под стражей она находилась 248 дней. Антоненко суд оставил под стражей до 23 октября. Дугарь будет под домашним арестом тоже до 23 октября.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016-го в 7:45 в результате взрыва машины. Расследование его убийства чиновники публично называли "делом чести", впрочем на протяжении более 3,5 лет, несмотря на многочисленные экспертизы, допросы более 1000 человек, изъятие видео с камер наблюдения объемом более 150 терабайт, в деле не было ни одного официального подозреваемого.

В декабре 2019-го подозреваемыми по делу Шеремета правоохранители назвали музыканта Андрея Антоненко вместе с врачом и волонтером Юлией Кузьменко и медсестрой одного из парашютно-десантных батальонов Яной Дугарь. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

25 августа суд начал подготовительное заседание по делу об убийстве Шеремета.

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