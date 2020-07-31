Козак написал письмо о выходе РоSSии из переговоров по Донбассу на уровне советников

Глава ОП считает такие действия тонкой дипломатической игрой.

Козак написал письмо о выходе РоSSии из переговоров по Донбассу на уровне советников
Фото: president.gov.ua

Глава Администрации президента РФ Дмитрий Козак написал письмо о выходе РоSSии из переговоров по Донбассу на уровне советников.

Эту информацию подтвердил глава ОП Андрей Ермак, сообщает "Новое время".

В своем заявлении по поводу шага роSSийской стороны Ермак отметил, что переговорный процесс по Донбассу качественно переформатирован, и Украина заняла проактивную и более жесткую позицию.

"Письмо господина Козака, на мой взгляд, - это скорее о тонкой дипломатической игре, когда одна из сторон переговоров хочет усилить свои позиции и перехватить инициативу. Впрочем, понятно, что говорить о прекращении переговоров нет никакого смысла. Работа по-прежнему продолжается", - сказал глава ОП.

Ермак убежден, что результатом эффективной работы именно ТКГ в Минске и "нормандского формата" является четвертый день тишины.

"Градус переговоров может повышаться или понижаться, это нормально, это дипломатия. Надо это понимать и спокойно относиться к подобным письмам и их интерпретациям".

Ранее некоторые СМИ сообщали, что куратор по Донбассу в РФ Дмитрий Козак написал письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины, в частности Андрея Ермака. В письме роSSийский политик назвал переговоры по Донбассу на уровне советников "бессмысленными" и предложил отказаться от этого формата.

Напомним, глава ОП Андрей Ермак считает, что встреча политических советников стран-участниц "нормандского формата" (Украина, Франция, Германия, РоSSия), которая состоялась в Берлине 3 июля, приблизила проведение нового саммита.

Участники по пунктам обсудили процесс выполнения договоренностей, достигнутых на встрече "нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года. Стороны согласились, что необходимо принять реальные меры для полного прекращения огня на Донбассе, а также выделили неотложные задачи для Трехсторонней контактной группы, которые должны ускорить переговорный процесс.

Однако глава роSSийской делегации Дмитрий Козак заявил, что прорыва не произошло, а говорить о новой "нормандской встрече" еще "очень-очень рано".

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