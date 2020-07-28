Минкульт набирает экспертов для питчинга патриотических сериалов

Министерство также ищет тех, кто будет отбирать экспертов.

Министерство культуры и информационной политики объявило о поиске экспертов на конкурс кино- и телепроектов патриотического направления.

Также Минкульт ищет членов конкурсной комиссии, которая будет отбирать этих экспертов. Об этом говорится на сайте министерства.

Министр Александр Ткаченко ранее объявил о выделении 100 млн грн на проведение "отбора проектов на производство сериалов патриотического направления" из 1 млрд на креативные индустрии. Впрочем, в объявлении министерства говорится о конкурсе как телепроектов, так и кинопроектов, и руководствуется оно старым положением о проведении конкурса в 2018 году.

Желающие стать экспертами на конкурсе кинопроектов должны подать заявку с 24 июля по 6 августа, а те, кто хочет быть в конкурсной комиссии, отбирающей экспертов, – с 22 по 31 июля. И те, и другие должны "быть признанными специалистами в сфере культуры, иметь безупречную деловую репутацию и высокий общественный авторитет", не иметь судимостей и конфликта интересов.

В 2018 году Министерство культуры уже проводило конкурс патриотических кинопроектов, на который выделили 500 млн грн и в результате которого финансирование получили 69 проектов - фильмов и сериалов.

Напомним, в этом году украинское кино финансируется также и Госкино - на него выделено 455 млн грн (плюс 50 млн дополнительных из стабилизационного фонда, о чем сообщил министр культуры и информационной политики). На сериалы этом году выделят 60 млн грн, около 220 млн - на погашение задолженностей по старым проектах, 43 млн - на кинофестивали и так далее. Подробнее – в статье.