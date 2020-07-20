Испанский апелляционный суд подтвердил прекращение дела против Степана Черновецкого

Апелляционный суд Барселоны 1 июля 2020 года подтвердил решение о прекращении предварительного расследования против Степана Черновецкого, сына бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого, основателя Chernovetskyi Investment Group. Предварительное расследование велось с 2014 года.

Об этом KV стало известно из сообщения информагентства “УНИАН”.

Агентство сообщается со ссылкой на информацию от испанских адвокатов Степана Черновецкого, что Апелляционный суд Барселоны подтвердил решение о прекращении предварительного расследования.

“Апелляционный суд Барселоны отклонил апелляцию прокуратуры, оставив в силе решение суда первой инстанции, и окончательно прекратил дело. Таким образом, суды второй раз подтвердили законность инвестиций Степана Черновецкого в Испанию и его бизнеса в стране”, – заявили Martell Abogados, испанские адвокаты Степана Черновецкого.

Отмечается, что испанские прокуратура и суд длительное время сохраняли режим секретности в деле и не давали возможности защите ознакомиться с материалами следствия. Сторона защиты якобы по собственной инициативе предоставила суду аудиторские и юридические отчеты о законности происхождения средств, инвестированных в Испанию .

“Мне было принципиально важно восстановить справедливость. Я потратил много времени и усилий для этого, и решение апелляционного суда ставит точку в этом вопросе. Я рад, что мы наконец можем сосредоточиться на бизнесе и развитии, а не на защите от необоснованных обвинений”, – заявил Степан Черновецкий.

Ранее KV сообщала, что следственный судья в Барселоне 30 октября 2019 года закрыл уголовное дело (предварительное расследование) против Степана Черновецкого, украинского бизнесмена и основателя Chernovetskyi Investment Group, сына бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого. Предположительно, освобождению Степана Черновецкого мог способствовать его шурин и друг, роSSийский бизнесмен, учредитель компании “Мангазея” Сергей Янчуков.

Напомним, летом 2016 года в Барселоне были задержаны 11 человек, подозреваемых в связях с украинской мафией. Среди задержанных – сын бывшего мэра Киева Степан Черновецкий. Его отец Леонид Черновецкий тогда все отрицал. Позднее суд Барселоны освободил Степана Черновецкого.

Напомним также, что по данным народного депутата VIII созыва Юрия Левченко (223 округ, ВО “Свобода”), Степан Черновецкий участвовал в финансировании избирательной кампании Николая Тищенко в Верховную Раду.

Также KV писала, что в апреле 2019 года премьер-министр РоSSийской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление, которым бывший мэр Киева Леонид Черновецкий, его сын Степан и еще два украинца были исключены из санкционного списка правительства РФ .