Госдепартамент США рассматривает идею отрезать Гонконг от доллара — СМИ

Госдепартамент США обсуждает возможность введения валютных санкций против Гонконга после принятие Китаем закона о нацбезопасности, который ставит под удар сохранение данных на территории автономии. Об этом пишет finanz.ru со ссылкой на Bloomberg .

Госдепартамент США рассматривает идею отрезать Гонконг от доллара — СМИ
Фото: money24.kiev.ua

Советники госсекретаря Майка Помпео предложили ударить по гонгонгскому доллару, который с 1983 года «привязан» к доллару США, рассказали источники, знакомые с дискуссией.

По их словам, идея циркулирует на уровне Госдепа, но пока что ее не обсуждают высшие чиновники администрации Трампа.

Один из возможных механизмов – это запрет для банков, базирующихся в Гонконге, на покупку долларов, говорят источники Bloomberg.

Что это даст

Это де-факто отрежет местный рынок от притока американской валюты и усложнит поддержку стабильного курса, который более 30 лет зафиксировано на уровне 7,8 гонконгских долларов за американский.

Такой сценарий равносилен санкциям против китайской банковской системы, пишет Fortune.

«Это звучит очень радикально и может иметь негативные и непредсказуемые последствия не только для китайских, но и для американских банков, а также для всего глобального финансового рынка», – говорит главный экономист Standard Chartered в Гонконге Дин Шуанг.

Те же опасения высказывают американские чиновники, говорят источники Bloomberg: под ударом может оказаться не Китай, а гонконгские и американские банки.

Экстремальной альтернативой может стать отключение Гонконга от SWIFT – международной системы межбанковских расчетов, считает главный экономист Daiwa Securities Group по Азии Кевин Лай.

«Это ядерная опция – она маловероятна, но не невозможна, – объясняет он. – Без доступа к глобальной долларовой системы гонконгский доллар не может функционировать».

ЦБ Китая предоставит Гонконга необходимые ресурсы, если США ужесточат санкции, заявил в начале июня министр финансов Пол Чан.

Напомним

Привязка гонконгского доллара к американскому была введена в октябре 1983 года после стремительного обвала местного валютного рынка. За месяц курс доллара США подскочил с отметки 6 до 9,5, после чего Джон Бремридж, занимавший тогда пост главы Минфина Гонконга, зафиксировал его в диапазоне 7,75-7,85.

Крупнейшей проверкой на прочность для этой системы стал азиатский финансовый кризис 1998 года, когда властям пришлось влить 118 млрд гонконгских долларов в рынки, чтобы покрыть бегство инвесторов, распродававших акции и долг.

Сейчас в распоряжении монетарных властей Гонконга (Hong Kong Monetary Authority) — 440 млрд долларов резервов, которое превышают денежную массу в местной валюте.

Предыстория

Конфликт между США и КНР, продолжается несколько месяцев перешел на новый уровень. Президент Дональд Трамп на пресс-конференции объявил, что Белый дом больше не считает Гонконг независимой от Пекина территорией и поэтому избавит этот специальный административный район КНР всех льгот.

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