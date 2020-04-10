Налоговая имеет общие ценности с бизнесом и международными партнерами, - Верланов

Нынешние непростые условия не повод замедлять реформу Государственной налоговой службы Украины. Наоборот - время ее ускорить. Об этом заявил председатель ГНС Украины Сергей Верланов во время онлайн встречи с представителями Американской торговой палаты в Украине, которая состоялась 9 апреля.

«Здесь не надо ничего выдумывать: основными ориентирами для нас остаются запрос украинского бизнеса на стабильность и качество налогового сервиса, а также договоренности с МВФ и ЕС », - заявил глава налоговой Сергей Верланов.

По его словам, Государственная налоговая служба уже активно воплощает часть из этих договоренностей, а именно поддерживает и защищает систему автоматического возмещения НДС, борется с нелегальным оборотом подакцизных товаров, внедряет сервисный подход к плательщикам.

Также глава налоговой анонсировал в ближайшее время внедрения электронных честных аудитов, которые позволят в разы снизить коррупцию при проверках, и переход ГНС на единое юридическое лицо, что обеспечит эффективность и необратимость реформы службы. «Ведь перенос в регионы преобразований, происходящих на центральном уровне, остается для нас одним из главных вызовов», - подчеркнул Сергей Верланов.

В ходе встречи стороны также обсудили ситуацию в стране и работу ГНС во время пандемии, в частности, бесперебойность работы информационно-телекоммуникационного блока и развитие электронного документооборота.

По словам Сергея Верланова, в этом направлении налоговая проводит активную разъяснительную работу о возможностях электронного общения с налоговыми органами. В частности, систематически на вебпортале ГНС, ютуб-канале и социальных сетях размещаются видеоуроки с разъяснениями относительно использования электронных сервисов.

Кроме того, учитывая ряд изменений для бизнеса, предусмотренных новыми законами по предотвращению распространения Covid-19, ДПС готовит информационные письма, в которых разъясняет законодательные нововведения.

«Мы прилагаем максимум усилий, чтобы налогоплательщики в условиях карантина не чувствовали информационную изолированность. Информация по наполнению бюджета, изменениям в законодательстве, сервисным возможностям налоговой - обо всем этом мы регулярно общаемся», - отметил Сергей Верланов.

Добавим, Государственная налоговая служба использует новые форматы общения с представителями бизнеса в условиях карантина, в частности онлайн встречи.

Напомним, ранее Европейская Бизнес Ассоциация выразила благодарность премьер-министру Денису Шмыгалю, председателю Государственной налоговой службы Украины Сергею Верланову и главе Гостаможслужбы Максиму Нефедову за конструктивный диалог с бизнесом в условиях карантина.