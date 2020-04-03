Лже-представитель Ермака требовал $200 тыс. за "назначение на должность" в Гослесагентство

Злоумышленнику грозит от 5 до 12 лет тюрьмы с конфискацией.

Государственное бюро расследований совместно с Национальной полицией задержало мужчину, который за 200 тысяч долларов США предлагал "решить вопрос" с назначением на должность в Государственном агентстве лесных ресурсов.

Фото: dbr.gov.ua

Один из злоумышленников представился представителем руководителя Офиса президента Украины, информирует пресс-служба ГБР.

"По предварительной информации, представитель общественной организации, представляясь уполномоченным от главы Офиса президента Украины, Генерального прокурора, секретаря СНБО и нового руководства Государственного бюро расследований, пытался мошенническим методами завладеть средствами бывшего директора госпредприятия. В частности гражданин требовал 100 тысяч долларов США за решение вопроса о не привлечении к уголовной ответственности по результатам проверки Госаудитслужбы на предприятии. Еще 100 тысяч долларов США - за решение вопроса о назначении потерпевшего на руководящую должность в Государственном агентстве лесных ресурсов Украины", - говорится в сообщении.

Фото: dbr.gov.ua

Следователи ГБР задержали мужчину 2 апреля во время получения им первой части средств в сумме 100 тыс. долларов.

Задержанному сообщено о подозрении.

Фото: dbr.gov.ua

На данный момент подано ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

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