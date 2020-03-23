РоSSия возбудила новое дело против главы Меджлиса Рефата Чубарова

Производство касается проукраинского митинга в феврале 2014 года.

РоSSия возбудила новое дело против главы Меджлиса Рефата Чубарова
Фото: Макс Требухов

Следственный комитет РоSSии возбудил новое уголовное дело против главы Меджлиса крымскотатарского народа, бывшего депутата Верховной Рады Рефата Чубарова.

Об этом говорится на сайте СК РФ.

Чубарову вменяют "организацию массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием" (ч.1 ст. 212 Уголовного кодекса РФ) 26 февраля 2014 года.

Тогда около 7-8 тысяч жителей полуострова под украинскими и крымскотатарскими флагами собрались на митинг за единую Украину. По другую сторону по инициативе партии "Русское единство" вышли митинговать около 3-4 тысяч человек с роSSийскими и крымскими триколорами. Массовый митинг перерос в драку. Противостояние закончилось тем, что представители крымскотатарского народа, которых было вдвое больше, вытеснили с площади перед Верховным Советом пророSSийских оппонентов. Из-за давки два человека погибли, несколько десятков получили травмы.

По версии роSSийского Следкома, эти происшествия были организованы Ахтемом Чийгозом по поручению Чубарова.

Запланированное на тот день заседание парламента, на котором депутаты собирались рассмотреть вопрос отставки правительства Анатолия Могилева и назначения даты референдума о независимости автономии, не состоялось из-за отсутствия кворума.

Однако в ночь на 27 февраля роSSийские силовики взяли под контроль здания Верховной Рады и Совмина Крыма.

Чубаров в своем фейсбуке уже отреагировал на обвинения РоSSии: "Опять? Дебилы б..."

В 2015 году против Чубарова в Крыму возбудили дело о "публичных призывах к нарушению территориальной целостности РоSSийской Федерации".

Напомним, что Ахтем Чийгоз был главным фигурантом самого громкого и длительного уголовного процесса на полуострове Крым после оккупации. Как заявил официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин, Чийгоза задержали "по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках".

Чийгоза приговорили к 8 годам лишения свободы по ч.1 ст.212 УК РФ, но в октябре 2017 года отпустили после вмешательства президента Турции Реджепа Эрдогана.

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