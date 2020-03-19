Депутаты Ирпенского горсовета проголосовали ряд скандальных земельных вопросов

19 марта на очередной сессии Ирпенского городского совета без обсуждения было проголосовано более 150 вопросов. Большинство из них касаются выделения земли, в том числе скандальных участков.

Об этом KV стало известно из сообщения общественного деятеля Михайлины Скорык-Шкаривской в Facebook.

“Кому коронавирус, а кому – мать родная. Только что в Ирпене закончилась сессия Ирпенского городского совета. Эти люди в масках, избранные от партий "Новые лица", Блок Петра Порошенко, Блок Юлии Тимошенко, УКРОП и Партия защитников Отчизны в закрытом турборежиме проголосовали 154 вопроса . Подавляющее большинство – выделение земли. Коронавируса касалось только одно выступление и один проект решения”, – написала она.

Как рассказала Скорык-Шкаривская в комментарии *KV, вопросы были проголосованы без обсуждения, многие не имеют проектов решений.

“Изначально неотложность сессии объясняли тем, что заседание принятий решений по коронавирусу. Но по факту этого касался один вопрос сессии. Депутаты провели обычную плановую сессию. Самый скандальный вопрос из проголосованых – разрешение на разработку детальных планов территории участков, которые ранее якобы были выделены участникам АТО под индивидуальное строительство. На той земле уже идет строительство многоквартирных четырехэтажных домов и квартиры продаются, а по документам только разрешение на разработку ДПТ дают. Кроме того, недавно был скандал по поводу незаконной добычи песка на той территории. Также среди скандальных земельных вопросов – выделение участков двум депутатам. Поскольку не было проектов решений, более сотни земельных вопросов отследить невозможно ”, – говорит она.

Стоит отметить, что один из вопросов повестки дня касается выделения депутату Ирпенского горсовета Петру Королю (УКРОП) – “О предоставлении разрешения гр. Королю П.П. на разработку проекта землеустройства по отвода земельного участка в собственность для индивидуального садоводства в г. Ирпень, ул. Украинская, 1-т”.

Также в повестке дня сессии десять распоряжений (101-110) касаются изменения целевого назначения земель. Четыре решения (111-114) разрешают выкуп земельных участков физлицам.

Напомним, как ранее писала KV , на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской облгосадминистрации (КОГА) 18 марта было принято решение о введении на территории Киевской области режима чрезвычайной ситуации.

Фото: соцсети