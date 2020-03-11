"Укроборонпром" не планирует приватизацию завода "Антонов", - Абромавичус

Самолет Ан-178 будет с минимальным количеством роSSийских комплектующих.

"Укроборонпром" не планирует приватизацию завода "Антонов", - Абромавичус
Фото: dyvys.in

Государственный концерн "Укроборонпром" не собирается приватизировать завод "Антонов". Об этом сообщил гендиректор госконцерна Айварас Абромавичус на брифинге, передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас никаких планов по приватизации "Антонова" нет", - сказал он.

Абромавичус также отметил, что факт того завод "Антонов" уже 3-4 года ничего не производит, является последствием того, что в самолетах по крайней мере 60% комплектующих были роSSийскими, и сейчас продолжается процесс импортозамещения.

"Сложнее всего импортозамещение проходит в авиационной отрасли, как вам это известно. Но самолет Ан-178 будет с минимальным количеством роSSийских комплектующих, то есть это будут западные, это будут украинские, это будет другое оборудование. Процесс продолжается, это очень сложный процесс", - добавил Абромавичус.

Напомним, в октябре 2019 года сообщалось, что Министерство внутренних дел намерено купить 13 самолетов Ан-178. Об этом заявлял министр внутренних дел Арсен Аваков после подписания меморандума с ГП "Антонов".

Девять самолетов будут для нужд службы чрезвычайной ситуации, четыре самолета - для Национальной гвардии.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский через главу КрАЗа попросил бизнесмена Жеваго "выйти на связь"Зеленский через главу КрАЗа попросил бизнесмена Жеваго "выйти на связь"
Глава итальянской Демпартии сообщил, что заразился коронавирусомГлава итальянской Демпартии сообщил, что заразился коронавирусом
Египет с июня вводит туристические визыЕгипет с июня вводит туристические визы
Материал удаленМатериал удален
Кабмин установил количество призывников на апрель-июньКабмин установил количество призывников на апрель-июнь
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин планирует запретить массовые мероприятия и ввести карантин в школахКабмин планирует запретить массовые мероприятия и ввести карантин в школах
Безгин заявил, что "Слуга народа" планирует изменить Конституцию в части децентрализации в сентябре перед местными выборамиБезгин заявил, что "Слуга народа" планирует изменить Конституцию в части децентрализации в сентябре перед местными выборами
Минобороны планирует закупить около 3 тыс. ракетных комплексов и ракет на 2 млрд гривенМинобороны планирует закупить около 3 тыс. ракетных комплексов и ракет на 2 млрд гривен
Экс-заместителю директора "Николаевского бронетанкового завода" сообщили о подозренииЭкс-заместителю директора "Николаевского бронетанкового завода" сообщили о подозрении
Минкультуры планирует оцифровать украинское музыкальное наследиеМинкультуры планирует оцифровать украинское музыкальное наследие
ЕС планирует снять санкции с Азарова и СтавицкогоЕС планирует снять санкции с Азарова и Ставицкого
За подозреваемого в деле завода "Краян" экс-нардепа Дубового внесли 15,7 млн залогаЗа подозреваемого в деле завода "Краян" экс-нардепа Дубового внесли 15,7 млн залога
"Слуга народа" планирует в ночь с четверга на пятницу принять закон о рынке земли"Слуга народа" планирует в ночь с четверга на пятницу принять закон о рынке земли
Главе Фонда госимущества предложили взятку в 5 млн долларов за назначение директора "Одесского припортового завода"Главе Фонда госимущества предложили взятку в 5 млн долларов за назначение директора "Одесского припортового завода"
Минюст планирует начать распродажу тюрем, - МалюськаМинюст планирует начать распродажу тюрем, - Малюська
Последние новости
Подгружаем последние новости