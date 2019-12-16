Суд закрыл дело о "диктаторских законах" против Ефремова, Стояна и Гордиенко

Судья решил, что статью обвинения декриминализировали.

Суд закрыл дело о "диктаторских законах" против Ефремова, Стояна и Гордиенко
Фото: Антикор

Печерский районный суд Киева 8 ноября закрыл уголовное производство в отношении бывших народных депутатов Украины Александра Ефремова, Александра Стояна (входили во фракцию Партии регионов) и Сергея Гордиенко (из Компартии) за принятие "диктаторских законов" 16 января 2014 года.

Об этом сообщило профильное издание "Судебный репортер" со ссылкой на материалы судебного реестра.

Решение принято в связи с тем, что 13 мая 2014 года Верховная Рада частично декриминализировала статью 364 Уголовного кодекса о злоупотреблении властью или служебным положением. Ответственность наступает только за ущерб имущественного характера, тогда как депутатам вменяли неимущественный ущерб.

Напомним, уголовное дело в отношении Ефремова, Стояна и Гордиенко за принятие "диктаторских законов" расследовалось по ст.364 ч.2 (злоупотребление властью и служебными полномочиями) и ч.2 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

В суд его передали еще в 2015 году, но до сих пор дальше подготовительного заседания дело не дошло.

16 января 2014 года депутаты методом поднятия рук проголосовали за пакет законов, которые давали власти больше возможностей для подавления протестов. Тогда запретили движения автомобилей колоннами больше 5, за организацию собраний и митингов установили штраф и арест до 10 суток, предусмотрели введение уголовной ответственности за экстремизм и за клевету, блокирование госзданий и др.

Ефремов, Стоян и Гордиенко были членами Счетной комиссии Верховной Рады, которая формализовала принятие этих законов.

Ефремова также судят по обвинению в государственной измене. О том, что происходит в этом деле, читайте в статье "Справа Єфремова: захоплення СБУ, державна зрада, тиск на свідків".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинский офицер станет секретарем Комитета начальников военно-медицинских служб стран НАТОУкраинский офицер станет секретарем Комитета начальников военно-медицинских служб стран НАТО
ВАКС не смог приступить к делу Розенблата-Полякова из-за неявки двух обвиняемыхВАКС не смог приступить к делу Розенблата-Полякова из-за неявки двух обвиняемых
Зеркаль: нельзя позволять РоSSии снять вопрос деоккупации Крыма с повестки дняЗеркаль: нельзя позволять РоSSии снять вопрос деоккупации Крыма с повестки дня
Во время обысков Антоненко просил товарища вынести из его дома похожий на мину предметВо время обысков Антоненко просил товарища вынести из его дома похожий на мину предмет
Рожкова начала получать СМС с угрозамиРожкова начала получать СМС с угрозами
Блок рекламы


Похожие новости
Меркель пригласила в Германию заробитчан из-за пределов ЕС
Сенат США рассмотрит новые санкции против РФСенат США рассмотрит новые санкции против РФ
ВАКС обязал НАБУ открыть дело относительно Трубы из-за записей разговоров в его кабинете, - адвокатВАКС обязал НАБУ открыть дело относительно Трубы из-за записей разговоров в его кабинете, - адвокат
Порошенко: санкции против РоSSии нужно усилитьПорошенко: санкции против РоSSии нужно усилить
Лидеры стран-членов ЕС одобрили продление санкций против РоSSии на полгодаЛидеры стран-членов ЕС одобрили продление санкций против РоSSии на полгода
Нижняя палата Конгресса США одобрила военную помощь Украине и санкции против "Северного потока-2"Нижняя палата Конгресса США одобрила военную помощь Украине и санкции против "Северного потока-2"
Конгресс США утвердил санкции против компаний, причастных к постройке газопроводов из РоSSииКонгресс США утвердил санкции против компаний, причастных к постройке газопроводов из РоSSии
Комитет Сената перенес рассмотрение американских санкций против РоSSииКомитет Сената перенес рассмотрение американских санкций против РоSSии
Комитет Сената США проголосовал за санкции против ТурцииКомитет Сената США проголосовал за санкции против Турции
Ребекка Хармс назвала расследование против Порошенко тотальным абсурдомРебекка Хармс назвала расследование против Порошенко тотальным абсурдом
Последние новости
Подгружаем последние новости