Суд закрыл дело о "диктаторских законах" против Ефремова, Стояна и Гордиенко

Печерский районный суд Киева 8 ноября закрыл уголовное производство в отношении бывших народных депутатов Украины Александра Ефремова, Александра Стояна (входили во фракцию Партии регионов) и Сергея Гордиенко (из Компартии) за принятие "диктаторских законов" 16 января 2014 года.

Об этом сообщило профильное издание "Судебный репортер" со ссылкой на материалы судебного реестра.

Решение принято в связи с тем, что 13 мая 2014 года Верховная Рада частично декриминализировала статью 364 Уголовного кодекса о злоупотреблении властью или служебным положением. Ответственность наступает только за ущерб имущественного характера, тогда как депутатам вменяли неимущественный ущерб.

Напомним, уголовное дело в отношении Ефремова, Стояна и Гордиенко за принятие "диктаторских законов" расследовалось по ст.364 ч.2 (злоупотребление властью и служебными полномочиями) и ч.2 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

В суд его передали еще в 2015 году, но до сих пор дальше подготовительного заседания дело не дошло.

16 января 2014 года депутаты методом поднятия рук проголосовали за пакет законов, которые давали власти больше возможностей для подавления протестов. Тогда запретили движения автомобилей колоннами больше 5, за организацию собраний и митингов установили штраф и арест до 10 суток, предусмотрели введение уголовной ответственности за экстремизм и за клевету, блокирование госзданий и др.

Ефремов, Стоян и Гордиенко были членами Счетной комиссии Верховной Рады, которая формализовала принятие этих законов.