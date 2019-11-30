82% учителей успешно сдали пилотное ВНО для педагогов

Для прохождения тестирования нужно было правильно ответит на 50 из 100 заданий.

82% учителей успешно сдали пилотное ВНО для педагогов
Фото: fakty.ictv.ua

В Украине 705 педагогов начальной школы из 857 тех, кто зарегистрировался, успешно прошли пилотную сертификацию. Она состояла из двух этапов: изучения практического опыта работы участника и независимого тестирования.

Срок действия сертификата - три года, сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

"Я бы хотела поблагодарить абсолютно всех учителей, которые приняли участие в сертификации, - независимо от результата. Каждый из вас сделал свой вклад для усовершенствования механизма сертификации. Именно на основе ваших результатов и опыта мы будет совершенствовать процедуру в будущем", - отметила глава Минобразования Анна Новосад.

Глава службы качества образования Руслан Гурак в свою очередь сообщил, что 82% прошедших сертификацию педагогов - это высокий показатель, который свидетельствует, что "украинские учителя идут в ногу со временем", пишет Osvita.ua.

"Приятно отметить, что участники сертификации, несмотря на некоторые опасения относительно процедуры, смогли достойно показать свои практические умения в использовании современных подходов и технологий обучения", - заявил он.

Сообщается также, что те, кто успешно прошел сертификацию, на протяжении трех лет будут получать доплату в размере 20% от оклада.

Для успешного прохождения теста достаточно было половины правильных ответов на задания. Всего было 100 вопросов, каждый из которых оценивался в 1 балл.

Напомним, в январе 2019 года стартовал пилотный проект сертификации учителей для педагогов начальной школы. По словам на тот момент главы Минобразования Лилии Гриневич, целью тестов было "найти лучших проводников Новой украинской школы, агентов изменений, которые готовы делиться и распространять современные методики обучения".

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