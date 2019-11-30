"Минеру" Офиса президента объявили о подозрении

45-летнему жителю Кропивницкого грозит до 6 лет лишения свободы.

"Минеру" Офиса президента объявили о подозрении
Фото: president.gov.ua

Киевская местная прокуратура № 6 сообщила о подозрении 45-летнему жителю города Кропивницкого в совершении ложного сообщения о подготовке взрыва в помещении Офиса президента Украины на улице Банковой.

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Киева.

"Сообщение о заминировании поступило на телефон спецлинии «102» 26 ноября 2019 года. Правоохранители и специалисты взрывотехнической службы, которые выезжали на место происшествия, никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не нашли. В результате проведения первоочередных следственных действий удалось установить личность «минера» и задержать его", - говорится в сообщении.

В настоящее время правонарушителю сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Правонарушителю грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, Алексею Белько, который угрожал взорвать Мост Метро в Киеве, продлили срок содержания под стражей на два месяца, до 12 января 2020 года.

20 сентября суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 288 тыс. гривен, но по состоянию на 13 ноября 2019 года залог не внесен.

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