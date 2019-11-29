"Нафтогаз": двусторонние переговоры с РоSSией были согласованы с Еврокомиссией

"Нафтогаз Украины" заявил, что двусторонние переговоры министров энергетики Украины и РоSSии были согласованы с Европейской комиссией.

Об этом говорится в комментарии компании.

"Двусторонние встречи не являются чем-то уникальным в формате трехсторонних газовых переговоров с россиянами, которые мы ведем с участием Еврокомиссии с 2014 года. Иногда россияне игнорируют приглашения на трехсторонки. Иногда просят поговорить отдельно. Главное - чтобы такие встречи были согласованы с Европейской комиссией и чтобы решения принимались в трехстороннем формате. Проведение вчерашних консультаций было согласовано с Европейской комиссией. Любые решения по этому вопросу и дальше будут обсуждаться и приниматься нами в трехстороннем формате Украина-РоSSия-ЕС", - сообщил "Нафтогаз".

На этой встрече РоSSия впервые прокомментировала предложение по договору о присоединении сетей (interconnection agreement) по европейским правилам. Его проект глава ООО "Оператор ГТС Украины" предоставил "Газпрому" еще в сентябре.

Этот договор - первый шаг для продолжения транзита, "хотя до конечного решения еще далеко".

"Нафтогаз" пояснил, что планировавшуюся на 29 ноября трехстороннюю встречу отложили для того, чтобы специалисты обоих операторов согласовали текст соглашения.

"Опыт показывает, что по мере приближения к важным датам тактика роSSийской стороны меняется несколько раз, и будет меняться еще. На той стороне - очень опытные переговорщики, которые видели с десяток наших правительств и имеют широкий арсенал переговорных инструментов. Но и мы не раз бывали в том арсенале и знаем, что в нем чего стоит. Мы качественно подготовились к этой зиме, и загнать нас в угол невозможно", - добавили в компании.

Напомним, что с 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и роSSийским "Газпромом".

Украина при участии Еврокомиссии пытается добиться от РоSSии подписания нового 10-летнего договора с транзитом газа в объемах до 90 млрд кубометров в год. В то же время в "Нафтогазе" скептически настроены по поводу его подписания, исполнительный директор группы Юрий Витренко заявил, что стоит готовиться к прекращению транзита газа с 2020 года.

РоSSия рассчитывает в 2020 году завершить строительство второго газопровода "Северный поток", что позволит сократить до минимума или вообще отказаться от транзита газа через Украину.