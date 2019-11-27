Кабмин назначил "языкового омбудсмена"

Должность получила завкафедрой журналистики из николаевского университета.

Кабмин назначил "языкового омбудсмена"
Татьяна Монахова
Фото: chmnu.edu.ua

Кабинет министров на заседании в среду назначил уполномоченного по защите государственного языка. Эту должность получила Татьяна Монахова, заведующая кафедрой журналистики в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в фейсбуке.

Монахова - доктор филологических наук (диссертация - "Современные стратегии текстообразования в украинском языке"), автор более 40 научных публикаций.

Должность уполномоченного по защите государственного языка предусмотрен ч.2 ст.50 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Языкового омбудсмена назначает Кабинет министров Украины.

Его выбирают из трех кандидатов, которых предоставляют уполномоченный по правам человека, Минюст и Минкультуры. Монахова была кандидатом от Минкультуры. Офис омбудсмена предложил экс-нардепа Тараса Кременя, а Минюст отказался вносить своего кандидата.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Суд присудил моральную компенсацию ГАИшнику, который преследовал участника МайданаСуд присудил моральную компенсацию ГАИшнику, который преследовал участника Майдана
В Киеве работник Госэкоинспекции требовал взятку у бизнесменаВ Киеве работник Госэкоинспекции требовал взятку у бизнесмена
Президент Литвы призвал Зеленского не идти на невыгодные уступки на нормандской встречеПрезидент Литвы призвал Зеленского не идти на невыгодные уступки на нормандской встрече
"Народный фронт" готов взять Ляшко на поруки и внести за него залог"Народный фронт" готов взять Ляшко на поруки и внести за него залог
Оржель назвал неприемлимым предложение "Газпрома" для УкраиныОржель назвал неприемлимым предложение "Газпрома" для Украины
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин утвердил законопроект об электронной трудовой книжкеКабмин утвердил законопроект об электронной трудовой книжке
Кабмин утвердил программу медицинских гарантий с бесплатным лечением детей и родамиКабмин утвердил программу медицинских гарантий с бесплатным лечением детей и родами
Кабмин уволил президента "Энергоатома"Кабмин уволил президента "Энергоатома"
Кабмин уволил замминистра инфраструктуры из-за переписки с пранкеромКабмин уволил замминистра инфраструктуры из-за переписки с пранкером
"Укроборонпром" назначил нового директора Житомирского бронетанкового завода"Укроборонпром" назначил нового директора Житомирского бронетанкового завода
Кабмин отстранил руководство АРМА из-за срыва отопительного сезона во Львовской областиКабмин отстранил руководство АРМА из-за срыва отопительного сезона во Львовской области
Кабмин отменил ограничение на тарифы на отопление и горячую водуКабмин отменил ограничение на тарифы на отопление и горячую воду
Кабмин назначил нового главу "Укравтодора"Кабмин назначил нового главу "Укравтодора"
Кабмин утвердил своего нового представителя в РадеКабмин утвердил своего нового представителя в Раде
Представительница Кабмина в Раде отказалась от должностиПредставительница Кабмина в Раде отказалась от должности
Последние новости
Подгружаем последние новости