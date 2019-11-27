Третий этап переаттестации прокуроров стартует 4 декабря

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка сообщил, что третий этап аттестации прокуроров - собеседование с практическим упражнением - начнется 4 декабря.

Об этом он рассказал на заседании Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, передает корреспондент LB.ua.

"Мы будем встречаться каждый месяц и я буду докладывать о ходе реформы прокуратуры... В реформе мы отталкивались от нескольких принципов: справедливость, профессионализм и ориентир на общество", - заявил он.

Он напомнил, что в рамках реформы сейчас продолжается процесс переаттестации кадров.

"795 прокуроров прошли этап аттестации на знание законодательства, это 60% от количества всех прокуроров. 20 прокуроров не прошли проверку, и 769 уже прокуроров допущены к последнему этапу - проверке на добропорядочность... Со вторника, 4 декабря, начнется как раз этот третий этап аттестации, который предполагает собеседование", - сказал Рябошапка.

Генпрокурор прогнозирует существенное сокращение штата уже с нового года.

Напомним, что аттестация проходит в рамках реформы органов прокуратуры, за которую проголосовала Верховная Рада. В ее рамках проверяются профессиональные компетенции и общие способности, а также соответствия требованиям профессиональной этики и добродетели. Последний этап будет проходить в форме собеседования и включать в себя выполнение ситуационной задачи.