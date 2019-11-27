ФСБшники пытались завербовать полковника запаса ВСУ

Мужчина сам осознал последствия подобного сотрудничества и обратился в СБУ.

В Запорожской области СБУ разоблачила попытку вербовки полковника запаса Вооруженных сил Украины роSSийскими спецслужбами. Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

"Контрразведка СБУ установила, что бывший военнослужащий, полковник запаса Вооруженных сил Украины, во время поездки к родным, которые живут на временно аннексированной территории АР Крым, попал в поле зрения представителей ФСБ РФ ", - сказано в сообщении.

Представители ФСБ РФ заставили украинца дать согласие на конфиденциальное сотрудничество со спецслужбой РФ . Так, по замыслу кураторов, бывший военнослужащий должен был собирать сведения военного характера в отношении обороноспособности и боевой готовности воинских частей, расположенных в Запорожской области.

Когда мужчина вернулся домой, он обратился в СБУ , где рассказал об обстоятельствах вербовки и отработки разведывательных задач.

Учитывая сотрудничество со следствием и то, что полковник запаса ВСУ не выполнил ни одного задания спецслужбы РФ , суд освободил его от уголовной ответственности по ч.2 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 22 ноября 2019 года ГБР объявило в розыск подозреваемого в госизмене подполковника СБУ .

Досудебным следствием установлено, что сотрудник СБУ по заданию и в координации со спецслужбами РоSSии собирал и передавал сведения, содержащие государственную тайну. Во избежание ответственности в 2017 году он выехал в Беларусь и не вернулся.

Он подозревается также в дезертирстве, незаконном приобретении специальных технических средств получения информации и хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения.