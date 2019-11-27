ФСБшники пытались завербовать полковника запаса ВСУ

Мужчина сам осознал последствия подобного сотрудничества и обратился в СБУ.

ФСБшники пытались завербовать полковника запаса ВСУ
Фото: Lb.ua

В Запорожской области СБУ разоблачила попытку вербовки полковника запаса Вооруженных сил Украины роSSийскими спецслужбами. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Контрразведка СБУ установила, что бывший военнослужащий, полковник запаса Вооруженных сил Украины, во время поездки к родным, которые живут на временно аннексированной территории АР Крым, попал в поле зрения представителей ФСБ РФ", - сказано в сообщении.

Представители ФСБ РФ заставили украинца дать согласие на конфиденциальное сотрудничество со спецслужбой РФ. Так, по замыслу кураторов, бывший военнослужащий должен был собирать сведения военного характера в отношении обороноспособности и боевой готовности воинских частей, расположенных в Запорожской области.

Когда мужчина вернулся домой, он обратился в СБУ, где рассказал об обстоятельствах вербовки и отработки разведывательных задач.

Учитывая сотрудничество со следствием и то, что полковник запаса ВСУ не выполнил ни одного задания спецслужбы РФ, суд освободил его от уголовной ответственности по ч.2 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 22 ноября 2019 года ГБР объявило в розыск подозреваемого в госизмене подполковника СБУ.

Досудебным следствием установлено, что сотрудник СБУ по заданию и в координации со спецслужбами РоSSии собирал и передавал сведения, содержащие государственную тайну. Во избежание ответственности в 2017 году он выехал в Беларусь и не вернулся.

Он подозревается также в дезертирстве, незаконном приобретении специальных технических средств получения информации и хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения.

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