Миллиардер Блумберг выдвинулся в президенты США

Бывший мэр Нью-Йорка и бизнесмен Майкл Блумберг объявил о намерении побороться за пост президента США от Демократической партии.

Соответствующее заявление размещено в твиттере Блумберга.

"Я баллотируюсь на пост президента, чтобы победить Дональда Трампа и восстановить Америку. Я верю, что мой уникальный опыт в бизнесе, правительстве и благотворительности позволит мне победить и быть лидирером", - написал он.

I’m running for president to defeat Donald Trump and rebuild America.



I believe my unique set of experiences in business, government, and philanthropy will enable me to win and lead.



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Блумберг считает, что Трамп "олицетворяет угрозу существования нашей страны и наших ценностей".

"Если он проведет еще один срок на посту, мы можем никогда не оправиться от ущерба. Ставки высоки как никогда". Мы должны победить на этих выборах. И мы должны начать возрождать Америку", - сказано в заявлении.

Кандидат отказался от пожертвований, заявив, что сам полностью профинансирует свою кампанию. По данным источников CNN, Блумберг, который раньше считал, что претендентов-демократов слишком много, и не вступал в гонку, теперь уверен, что никто из них не сможет победить Трампа. Поэтому он выдвинулся сам.

По данным последних опросов, среди претендентов на выдвижение от Демократической партии лидируют бывший вице-президент США Джо Байден и сенатор Берни Сандерс. На третьем месте находится сенатор Элизабет Уоррен.

Голосования в штатах по поводу выдвижения кандидата от демократов начнутся в феврале 2020 года. Съезд партии, на котором будет окончательно определен кандидат, состоится 13 июля.

Блумберг с 2002 до 2013 года занимал должность мэра Нью-Йорка. Он также известен как филантроп и основатель одноименного агентства финансовых новостей Bloomberg. Миллиардер занимает девятую строчку в списке самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. Согласно последним оценкам, его состояние превышает 52 млрд долларов.

В 2016 году он отказался баллотироваться в президенты, поскольку "не хотел, чтобы его участие привело к победе Дональда Трампа или Теда Круза".

Действующий глава государства Дональд Трамп также намерен участвовать в борьбе за Белый дом. Помимо Трампа, на пост президента страны от Республиканской партии претендуют экс-губернатор штата Южная Каролина Марк Сэнфорд, бывший губернатор Массачусетса Уильям Уэлд и экс-конгрессмен Уильям Джозеф Уолш.