Взрывы в Балаклее квалифицировали как халатность, - ГБР
"Халатное отношение" может быть преднамеренным.
Взрывы на территории технической части военного арсенала в Балаклее Харьковской области квалифицировали по статье о "халатном отношении должностного лица к службе, которое повлекло существенный вред, совершенное в условиях особого положения".
Об этом сообщила пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова, передает hromadske.
"Определено процессуальное руководство в этом производстве. Его будет осуществлять военная прокуратура Харьковского гарнизона", - добавила пресс-секретарь ГБР.
Она также отметила, что "халатное отношение" может быть преднамеренным.
Напомним, днем 15 ноября в Балаклее прогремели взрывы на военном арсенале в Балаклее, в результате чего пятеро военных получили ранения, двое погибли.
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Политика
16.11.2019 02:39