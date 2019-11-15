Задержание Алякина не связано с голосованием Скороход, - Разумков

Гражданский муж нардепа подозревается в мошенничестве в особо крупных размерах.

Задержание Алякина не связано с голосованием Скороход, - Разумков
Алексей Алякин
Фото: "Коммерсантъ"

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков убежден, что задержание гражданского мужа народного депутата Анны Скороход не связано с ее голосованием против законопроекта о рынке земли.

Об этом он заявил в эфире программы "Право на власть" на канале "1 + 1".

"Я не могу говорить, что это (голосование и задержание, - ред.) каким-то образом связано, потому что в отношении других людей, которые проголосовали против или воздержались, таких действий не было", - отметил Разумков.

По словам спикера, ему не было известно о ситуации со Скороход до тех пор, пока она не рассказала об этом в парламенте.

Напомним, на пленарном заседании Верховной Рады 14 ноября депутат от "Слуги народа" Анна Скороход заявила, что ее гражданского мужа, бывшего владельца роSSийского банка "Пушкино", задержали в отместку за отказ голосовать вместе с фракцией.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Скороход исключат из фракции, а ее мужем Алексеем Алякиным займутся правоохранительные органы за угрозы депутатам профильного комитета по энергетике.

В ГПУ сообщили, что полиция задержала роSSийского бизнесмена Алякина, который находится в международном розыске для привлечения к уголовной ответственности по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. Ранее он пытался избежать экстрадиции путем оформления гражданства Украины, предоставив миграционной службе ложные сведения.

На данный момент у Алякина нет гражданства ни одной из стран.

В Генпрокуратуре напомнили, что Алякина уже задерживали в августе 2018 года.

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