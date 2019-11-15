Европарламент заблокировал утверждение еврокомиссара от Венгрии

Часть евродепутатов сомневается, что Оливер Варгеи будет служить интересам ЕС.

Европарламент заблокировал утверждение еврокомиссара от Венгрии
Оливер Варгеи
Фото: hvg.hu

Комитет Европарламента по иностранным делам не согласовал кандидатуру венгра Оливера Варгеи на должность еврокомиссара по политике расширения и соседства. В то же время комитет решил направить ему пять дополнительных письменных вопросов.

Об этом стало известно по итогам заседания координаторов комитета в четверг, 14 ноября, передает DW.

Причиной такого решения стали сомнения части евродепутатов в том, будет ли Варгеи отстаивать ценности и интересы Евросоюза, или скорее курс премьера Венгрии Виктора Орбана.

Как известно, в Еврокомиссии и Европарламенте правительство Орбана обвиняют в расшатывании правового государства в стране. Поэтому некоторые депутаты считают недопустимым, чтобы за соблюдением принципа верховенства права в соседних с ЕС государствах следил представитель Венгрии.

Варгеи до понедельника должен ответить на дополнительные вопросы. После этого координаторы комитета вновь соберутся на заседание решать, давать ли ему "зеленый свет" или проводить новые слушания.

Оливер Варгеи является второй попыткой Венгрии утвердить своего кандидата в составе следующей Еврокомиссии во главе с немкой Урсулой фон дер Ляйен. Предыдущий кандидат на должность еврокомиссара по политике расширения и соседства Ласло Трочани не дошел даже до слушания в комитете по иностранным делам. Комитет по юридическим вопросам Европарламента отклонил его кандидатуру, мотивировав это конфликтом интересов венгра.

Из-за того, что три кандидата не нашли поддержки Европарламента, новая Еврокомиссия не смогла приступить к работе 1 ноября, как планировалось ранее. На данный момент начало работы Еврокомиссии запланировано на 1 декабря. Однако для этого всем кандидатам надо пройти слушания, после чего Европарламент еще должен будет утвердить весь состав следующей Еврокомиссии.

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