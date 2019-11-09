Республиканцы в Конгрессе попросили допросить сына Байдена

Список возможных свидетелей состоит из восьми лиц.

Республиканцы в Конгрессе попросили допросить сына Байдена
Джо Байден і його син Хантер
Фото: america.aljazeera.com

Члены нижней палаты американского парламента от Республиканской партии составили список лиц, которых они хотят допросить в рамках расследования по вопросу об импичменте президента Дональду Трампу.

Как сообщает PBS, в него входят восемь человек, в том числе анонимный осведомитель, чья жалоба на телефонный разговор Трампа с Владимиром Зеленским, запустила процедуру импичмента.

Кроме того, на допрос хотят вызвать Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США, который работал в совете директоров компании Burisma Holdings Ltd., принадлежащей бывшему министру экологии Украины Николаю Злочевскому.

Также в списке есть Девон Арчер, еще один бывший член совета директоров Burisma.

Другими лицами являются:

  • Тим Моррисон, экс-глава Совета национальной безопасности
  • Курт Волкер, бывший спецпредставитель США по Украине
  • Дэвид Хейл, заместитель госсекретаря США по политическим вопросам
  • Александра Чалупа, бывшая сотрудница Национального комитета Демпартии
  • Нелли Ор, бывшая сотрудница компании Fusion GPS

Представители Демпартии, которые ведут расследование, вряд ли удовлетворят просьбу республиканцев в полной мере, отмечает издание.

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