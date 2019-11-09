Республиканцы в Конгрессе попросили допросить сына Байдена

Список возможных свидетелей состоит из восьми лиц.

Члены нижней палаты американского парламента от Республиканской партии составили список лиц, которых они хотят допросить в рамках расследования по вопросу об импичменте президента Дональду Трампу.

Как сообщает PBS, в него входят восемь человек, в том числе анонимный осведомитель, чья жалоба на телефонный разговор Трампа с Владимиром Зеленским, запустила процедуру импичмента.

Кроме того, на допрос хотят вызвать Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США , который работал в совете директоров компании Burisma Holdings Ltd., принадлежащей бывшему министру экологии Украины Николаю Злочевскому.

Также в списке есть Девон Арчер, еще один бывший член совета директоров Burisma.

Другими лицами являются:

Тим Моррисон, экс-глава Совета национальной безопасности

Курт Волкер, бывший спецпредставитель США по Украине

по Украине Дэвид Хейл, заместитель госсекретаря США по политическим вопросам

по политическим вопросам Александра Чалупа, бывшая сотрудница Национального комитета Демпартии

Нелли Ор, бывшая сотрудница компании Fusion GPS

Представители Демпартии, которые ведут расследование, вряд ли удовлетворят просьбу республиканцев в полной мере, отмечает издание.