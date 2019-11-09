Боевики подали сигнал о готовности разведения сил в Петровском
Украинская сторона запустила белую ракетницу в 12:00.
Представители ОРДО дали сигнал о готовности к финализации процесса разведения сил и средств в Петровском, сообщает подконтрольное боевикам агентство "ДАН".
РоSSийский "Интерфакс" пишет, что представители "ДНР" в Петровском запустили ракетницу белого цвета, что служит условным сигналом о готовности приступить к разведению.
Ранее белую ракетницу запустили украинские военные.
В субботу в пресс-центре штаба операции Объединенных сил сообщили, что украинская сторона готова приступить к разведению сил на участке Богдановка-Петровское в 12:00 при условии зеркальных действий.
Напомним, разведение сил возле Петровского неоднократно откладывали из-за обстрелов боевиков. Разведение сил в Золотом завершилось 1 ноября.
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