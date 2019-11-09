Боевики подали сигнал о готовности разведения сил в Петровском

Украинская сторона запустила белую ракетницу в 12:00.

Боевики подали сигнал о готовности разведения сил в Петровском
ОБСЕ на подконтрольной Украине территории в районе Богдановки, 9 ноября 2019
Фото: https://www.facebook.com/pg/pressjfo.news

Представители ОРДО дали сигнал о готовности к финализации процесса разведения сил и средств в Петровском, сообщает подконтрольное боевикам агентство "ДАН".

РоSSийский "Интерфакс" пишет, что представители "ДНР" в Петровском запустили ракетницу белого цвета, что служит условным сигналом о готовности приступить к разведению.

Ранее белую ракетницу запустили украинские военные.

В субботу в пресс-центре штаба операции Объединенных сил сообщили, что украинская сторона готова приступить к разведению сил на участке Богдановка-Петровское в 12:00 при условии зеркальных действий.

Напомним, разведение сил возле Петровского неоднократно откладывали из-за обстрелов боевиков. Разведение сил в Золотом завершилось 1 ноября.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Умер раненый на Донбассе боец 92-й ОМБр Геннадий МоторинУмер раненый на Донбассе боец 92-й ОМБр Геннадий Моторин
Депутат из Новой Зеландии во время заседания парламента ответила оппоненту мемом "Окей, бумер"Депутат из Новой Зеландии во время заседания парламента ответила оппоненту мемом "Окей, бумер"
В Киеве арестовали ветерана АТО "Пуму"В Киеве арестовали ветерана АТО "Пуму"
"С14" выиграла второй суд у "Громадського""С14" выиграла второй суд у "Громадського"
Порошенко купил дом семье из МарьинкиПорошенко купил дом семье из Марьинки
Блок рекламы


Похожие новости
Боевики не подтвердили готовность к разведению сил возле ПетровскогоБоевики не подтвердили готовность к разведению сил возле Петровского
Украинская сторона готова завтра начать разведение сил в ПетровскомУкраинская сторона готова завтра начать разведение сил в Петровском
После разведения в Богдановке-Петровском угрозы населенным пунктам не будет, - командующий ООСПосле разведения в Богдановке-Петровском угрозы населенным пунктам не будет, - командующий ООС
Боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ в Донецкой областиБоевики обстреляли беспилотник ОБСЕ в Донецкой области
Участок разведения сил в Золотом-4 начали разминироватьУчасток разведения сил в Золотом-4 начали разминировать
Участок разведения сил в Станице Луганской посетил министр иностранных дел ФинляндииУчасток разведения сил в Станице Луганской посетил министр иностранных дел Финляндии
С начала суток боевики восемь раз открывали огонь на Донбассе, один военнослужащий раненС начала суток боевики восемь раз открывали огонь на Донбассе, один военнослужащий ранен
Зеленский: разведение сил в Петровском - третье и последнее условие для встречи в "нормандском формате"Зеленский: разведение сил в Петровском - третье и последнее условие для встречи в "нормандском формате"
Зеленский заявил, что разведение войск в Петровском должно начаться 4 ноябряЗеленский заявил, что разведение войск в Петровском должно начаться 4 ноября
В штабе ООС рассказали о ходе разведения сил в ЗолотомВ штабе ООС рассказали о ходе разведения сил в Золотом
Последние новости
Подгружаем последние новости