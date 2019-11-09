Макеенко считает, что ГБР вредит президенту реализовать успешную внешнюю политику

Ранее у владельца "Прямого" провели обыск.

Макеенко считает, что ГБР вредит президенту реализовать успешную внешнюю политику
Владимир Макеенко
Фото: Макс Левин

Владелец телеканала "Прямой" Владимир Макеенко, у которого 7 ноября правоохранители провели обыск, высказал мнение, что Государственное бюро расследований пытается помешать президенту реализовать успешную внешнюю политику. Об этом он сообщил в комментарии LB.ua.

"Это была специфическая операция, непонятно на что рассчитана ... Я думаю, что этим хотят отвлечь президента Зеленского от внешних процессов. Хотят скрутить руки… Кто хочет - это интересный вопрос. В принципе это было ГБР. Они занимаются министрами, депутатами, но не обычными гражданами Украины. "Возможно неуплаченные налоги при покупке канала", - это их заявление. Насколько мне известно, а я точно знаю, что было юридическое сопровождение, налоги продавцами были уплачены", - сказал он.

По словам Макеенко, во время обыска он с сыном находился в Иерусалиме.

"Это было им [силовикам] известно, билеты были куплены заранее", - отметил Макеенко.

Напомним, утром 7 ноября Государственное бюро расследований пришло с обыском к владельцу телеканала "Прямой", бывшему народному депутату и экс-главе КГГА Владимиру Макеенко. Он приобрел телеканал "Тонис", на базе которого потом создали "Прямой", весной 2017 года. До этого "Тонис" связывали с сыном бывшего президента Александром Януковичем.

Команда "Прямого" расценила обыски у Макеенко как наступление на свободу слова, а во время вечернего прямого эфира показали розыгрыш с "захватом" студии людьми в камуфляже. Позже телеканал извинился, назвав это неудачной шуткой.

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