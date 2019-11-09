В Конгрессе опубликовали показания еще двух свидетелей по импичменту Трампа

Расследование по Байдену было несомненным условием для встречи Трампа и Зеленского.

Палата представителей Конгресса США обнародовала стенограммы показаний Александра Виндмана (главный эксперт Совета национальной безопасности по Украине) и Фионы Хилл (бывшая советница Дональда Трампа по вопросам РоSSии), которые они дали в рамках расследования импичмента американского президента Дональда Трампа.

Как сообщает CNN, Виндман рассказал членам парламента, что у него нет сомнений по поводу того, о чем Трамп просил президента Украины Владимира Зеленского. Он хотел, чтобы украинские власти начали расследование против гражданина США в обмен на личную встречу в Вашингтоне.

"Я так понимаю, это было необходимое условие для встречи, которую украинцы агрессивно пытались добиться", - сказал Виндман.

При этом он рассказал, что давление на Украину с целью добиться этого расследования началось задолго до разговора. По его словам, еще 10 июля посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд поднимал эту тему во время разговора с украинскими чиновниками.

Виндман, который был первым свидетелем, лично слышавшим телефонный разговор Трампа и Зеленского 25 июля, давал показания на прошлой неделе, 29 октября.

Фиона Хилл ответила на вопросы членов Палаты представителей за две недели до этого, 14 ноября.