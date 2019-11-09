Пятимесячная карьера Бухарева при Зеленском закончилась увольнением с военной службы

Генерал-полковник покинул службу в 50 лет.

Пятимесячная карьера Бухарева при Зеленском закончилась увольнением с военной службы
Владислав Бухарев
Фото: batkivshchyna.lviv.ua

Президент Владимир Зеленский уволил с военной службы 50-летнего генерал-полковника Владислава Бухарева, который за последние пять месяцев успел побыть главой Службы внешней разведки и первым заместителем главы Службы безопасности Украины.

Об этом говорится в указе №833/2019 от 8 ноября.

11 июня Зеленский назначил Бухарева главным разведчиком, а 11 сентября перевел его в СБУ. Там Бухарев возглавил Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

8 ноября Бухарев был уволен из СБУ, а затем и с военной службы "с правом ношения военной формы одежды".

Напомним, что Владислав Бухарев стал не первым назначенцем Зеленского, у которого не задалась карьера.

Целый ряд чиновников, среди которых черкасский губернатор Игорь Шевченко, киевский губернатор Михаил Бно-Айриян, луганский губернатор Виталий Комарницкий, секретарь СНБО Александр Данилюк, продержались на своих должностях всего по несколько месяцев.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Умер раненый на Донбассе боец 92-й ОМБр Геннадий МоторинУмер раненый на Донбассе боец 92-й ОМБр Геннадий Моторин
"С14" выиграла второй суд у "Громадського""С14" выиграла второй суд у "Громадського"
Порошенко купил дом семье из МарьинкиПорошенко купил дом семье из Марьинки
В Харьковской области зафиксировали случай дифтерииВ Харьковской области зафиксировали случай дифтерии
РоSSия проигнорировала семь требований отдать захваченные в Керченском проливе кораблиРоSSия проигнорировала семь требований отдать захваченные в Керченском проливе корабли
Блок рекламы


Похожие новости
В Швейцарии территориальная оборона - это мост между гражданской и военной властями, - атташе посольства Швейцарии в УкраинеВ Швейцарии территориальная оборона - это мост между гражданской и военной властями, - атташе посольства Швейцарии в Украине
Создатель ProZorro возглавил Нацагентство по вопросам госслужбыСоздатель ProZorro возглавил Нацагентство по вопросам госслужбы
Хорошковский стал консультантом Таможенной службыХорошковский стал консультантом Таможенной службы
Владимир Лапа уволился с должности главы ГоспродпотребслужбыВладимир Лапа уволился с должности главы Госпродпотребслужбы
Экс-главный военный прокурор Матиос уволен с военной службыЭкс-главный военный прокурор Матиос уволен с военной службы
ГБР завершило расследование дела и.о. главы Госслужбы занятости ЯрошенкоГБР завершило расследование дела и.о. главы Госслужбы занятости Ярошенко
Возле посольства Турции в Киеве прошла акция против военной операции в СирииВозле посольства Турции в Киеве прошла акция против военной операции в Сирии
Бывший министр обороны Кузьмук уволен с военной службыБывший министр обороны Кузьмук уволен с военной службы
130 тыс. сирийцев стали беженцами из-за военной операции Турции, - ООН130 тыс. сирийцев стали беженцами из-за военной операции Турции, - ООН
Место на рынке для пресс-конференции Зеленскому дали бесплатно, еду оплатит ГУДМесто на рынке для пресс-конференции Зеленскому дали бесплатно, еду оплатит ГУД
Последние новости
Подгружаем последние новости