СНБО распустил комиссию ОПК, которую возглавляли подозреваемые Гладковский и Бровченко

Аналогичную комиссию создадут на уровне Кабмина.

СНБО распустил комиссию ОПК, которую возглавляли подозреваемые Гладковский и Бровченко
Фото: rnbo.gov.ua

Совет национальной безопасности и обороны 2 ноября решил распустить Межведомственную комиссию по вопросам оборонно-промышленного комплекса, которую с момента создания в 2015 году возглавляли два человека - Олег Гладковский и Юрий Бровченко. Оба сейчас являются фигурантами громких уголовных дел.

Решение СНБО в пятницу ввел в действие своим указом №831/2019 президент Владимир Зеленский.

Кабмину поручается в двухнедельный срок решить вопрос о создании новой комиссии.

Напомним, Гладковскому вменяют использование служебного положения (ч.2 ст.364 УК) в интересах компании "Богдан моторс", которая ему принадлежит. Следствие считает, что он обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", входящего в состав "Богдана".

Размер убытков, нанесенных государству, оценивается в 10,6 млн гривен.

Кроме того выяснилось, что бывший чиновник не задекларировал (ст.366-1 УК) доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы на общую сумму почти 165 тысяч долларов в 2016-2018 годах.

Юрия Бровченко подозревают в государственной измене (ч.1 ст.111 УК).

Уголовное дело расследуется в связи с подписание заведомо убыточного контракта на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на сумму 16,5 млн долларов. В результате незаконной сделки авансовый платеж в размере более чем 8,2 миллиона американских долларов был переведен на счета фиктивных оффшорных предприятий и присвоен участниками схемы. При этом иностранная компания оборудование Украине не поставляла.

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