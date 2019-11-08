Новостей.COM ⇒
2019-11-08
Зеленский назначил главу СБУ оккупированного Крыма
Ранее Нетужилов занимал должность заместителя военного прокурора Южного региона.
Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский назначил начальника главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым.
Об этом говорится в указе президента №822/2019 от 7 ноября.
Отмечается, что спецслужбу возглавил Евгений Нетужилов. Ранее он занимал должность заместителя военного прокурора Южного региона.
"Назначить Нетужилова Евгения Владимировича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым", - говорится в указе.
Напомним, в четверг Зеленский провел ряд кадровых перестановок в руководстве СБУ.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
←+Ctrl+→