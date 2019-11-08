Зеленский назначил главу СБУ оккупированного Крыма

Президент Владимир Зеленский назначил начальника главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым.

Об этом говорится в указе президента №822/2019 от 7 ноября.

Отмечается, что спецслужбу возглавил Евгений Нетужилов. Ранее он занимал должность заместителя военного прокурора Южного региона.

"Назначить Нетужилова Евгения Владимировича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым", - говорится в указе.