Зеленский назначил главу СБУ оккупированного Крыма

Ранее Нетужилов занимал должность заместителя военного прокурора Южного региона.

Зеленский назначил главу СБУ оккупированного Крыма
Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил начальника главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым.

Об этом говорится в указе президента №822/2019 от 7 ноября.

Отмечается, что спецслужбу возглавил Евгений Нетужилов. Ранее он занимал должность заместителя военного прокурора Южного региона.

"Назначить Нетужилова Евгения Владимировича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым", - говорится в указе.

Напомним, в четверг Зеленский провел ряд кадровых перестановок в руководстве СБУ.

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