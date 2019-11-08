Украина и США подписали протокол об оборонном сотрудничестве

Представители США отметили значительные достижения в реформировании и усилении возможностей ВСУ.

Украина и США подписали протокол об оборонном сотрудничестве
Фото: mil.gov.ua

В Центральном доме офицеров Вооруженных Сил Украины в Киеве состоялись украинские-американские двусторонние оборонные консультации. По их итогам министерства обороны Украины и Соединенных Штатов подписали протокол, который определяет дальнейшие направления сотрудничества между двумя оборонными ведомствами.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Украинская делегация во главе с заместителем министра обороны Украины Алиной Фроловой обсудила с американскими коллегами основные аспекты развития оборонного сотрудничества между Украиной и США. В частности речь шла о состоянии и перспективах проведения в Украине оборонной реформы, а также поддержку со стороны США в этом процессе", - говорится в сообщении.

В свою очередь, представители США акцентировали на поддержке территориальной целостности и независимости Украины, а также отметили значительные достижения в реформировании и усилении возможностей Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее Госдепартамент подтвердил возможную продажу Украине 150 противотанковых систем Javelin и сопутствующего оборудования на 39 млн долларов. Эта сделка не относится к военной помощи в объеме 250 млн долларов, которая была временно заморожена.

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