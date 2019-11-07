Порошенко переоформляет Roshen на сына

В нескольких компаниях в структуре корпорации Roshen поменялся бенефициарный владелец в лице Порошенко младшего.

Экс-президент и действующий нардеп Петр Порошенко начал переписывать кондитерский бизнес на старшего сына Алексея. Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на подтверждения корпорации Roshen.

Однако что стало причиной переоформления, в пресс-службе фабрики не сообщили.

На сайте Центра противодействия коррупции также обнародовали данные о том, что по состоянию на 6 ноября бенефициаром компании ООО Центрально-Европейская кондитерская компания (ЦЕКК) значится Алексей Порошенко — старший сын экс-президента.

По информации «НВ», в Едином госреестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований указано, что контроль над ЦЕКК перешел к Порошенко-младшему в результате получения корпоративных прав на нидерландскую Roshen Europe B. V., которая владеет 85% ЦЕКК. Согласно последней декларации экс-президента, Roshen Europe B. V. ранее принадлежала именно ему.

Одновременно бенефициарный владелец начал меняться и в тех компаниях, где ООО ЦЕКК является учредителем. В частности, ООО Рошен де люкс, ООО КК Рошен, ООО Рошен-Волынь, ООО Рошен Свит и другие, которые до недавнего времени декларировал Порошенко-старший. В них бывшего президента также заменил его сын.

Сообщается, что Порошенко-старший остается бенефициарным владельцем в ряде других подконтрольных ЦЕКК предприятий: ООО Рошен-Столица, ЗАО Киевская кондитерская фабрика Рошен. Официально о запуске фабрики не сообщали.

Напомним, в июле 2019 года Roshen запустила новую фабрику в Борисполе. Журналисты узнали об этом с упаковки печенья в торговой сети Roshen.