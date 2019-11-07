БТИ и нотариус с государственными реестрами в Станице Луганской попали в "серую" зону, - Порошенко

После отвода войск в Станице Луганской в так называемую «серую зону» попали не только десятки домов, но и государственные учреждения. Люди не чувствуют себя в безопасности, а пророSSийские сепаратисты все наглее демонстрируют свои неприкрытые планы. Об этом рассказали Петр Порошенко и депутаты от «Европейской Солидарности» во время поездки на Восток, ссылаясь на слова местного населения и проукраинских активистов.

«В последнее время вылезли все «сепары» из подвалов. Они себя ведут вальяжно. В Станице все больше людей поддерживают Украину, вывешивают флаги на домах. Но сепарня убеждена, что они вот-вот вернут свои позиции. Будут занимать высокие должности или здесь, или в Луганске. Говорят - мы будем частью Украины, но жить по своим законам», - рассказывают активисты.

«У нас сейчас появилась «серая зона», в которую переходят 74 дома. 100 жителей. И также туда входит БТИ и государственный нотариус со всеми государственными реестрами. Нас всех волнует наша безопасность. Сколько у нас километров оставлены? А если будут отводить дальше к больнице, то это уже будет 5 километров. Мы категорически против. Нам придется всем собирать вещи и уезжать», - говорит активистка, депутат районного совета Наталия Журбенко.

«Почему я твердо убежден в победе Украины? Потому что есть такие люди, как украинские патриоты из Станицы Луганской. Люди, которые верят в победу и любят Украину превыше всего. Волонтеры, наши воины, которые с первой минуты агрессии стали на защиту украинской земли. Поэтому я в Станице Луганской, чтобы поблагодарить вас, украинских патриотов за принципиальную позицию, которую вы занимали эти пять с половиной лет. Эта позиция должна быть непоколебимой и в дальнейшем: мы хотим мира, но не на условиях капитуляции», - заявил Петр Порошенко.