В Ужгородском горсовете прошли обыски по делу против вице-мэра (обновлено)

Обыски проводили ГБР вместе с СБУ.

В Ужгородском горсовете прошли обыски по делу против вице-мэра (обновлено)
Ужгородский горсовет
Фото: СБУ

В Ужгородском горсовете прошли обыски по делу о выделении земельных участков горсоветом созыва 2014 года. Об этом говорится в фейсбуке горсовета.

"В помещении Ужгородского городского совета проводятся следственные действия работниками ГБР и СБУ, касающиеся выделения земельных участков в 2014 году Ужгородским городским советом предыдущего созыва", - сказано в сообщении.

Фото: СБУ

Пресс-служба прокуратуры Закарпатской области позже сообщила, что следственные действия проходили в рамках уголовного производства по ч.2 ст. 364 - злоупотребление служебным положением.

Следствие считает, что один из нынешних заместителей мэра Ужгорода, будучи депутатом и членом земельной комиссии городского совета, в 2014 году оформил на третьих лиц (без их ведома) три земельных участка площадью 0,3 га.

Потом участки были переданы в распоряжение жены депутата, которая продала их за 1,2 млн грн.

В ходе обысков следователи Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины изъяли ряд документов.

В Службе безопасности Украины сообщили, что вице-мэру готовят подозрение. Его имя не называют, но по описанию подходит только Василий Гомонай.

Напомним, 17 сентября прокуратура зарегистрировала уголовное производство по сообщению о пытках двух жителей Ужгорода сотрудниками городского отдела полиции.

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