Участок разведения сил в Золотом-4 начали разминировать

Территорию обследуют работники ГосЧС, которые входят в состав ООС.

Участок разведения сил в Золотом-4 начали разминировать
Фото: facebook.com/pressjfo.news

На участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области начался процесс разминирования. Об этом сообщил начальник пресс-центра ОКП ОС Андрей Агеев, передает УНН.

"Нашим обязательством в рамках разведения с сегодняшнего дня началось разминирование территорий. В настоящее время на участке работают пять расчетов саперных от ГосЧС, которые входят в состав ООС", - рассказал Агеев.

1 ноября украинская сторона завершила разведения сил и средств в Золотом. Разведение сил в Петровском отложили из-за обстрелов боевиков.

Процесс отвода на каждом участке должен занимать 30 дней, из которых непосредственно отвод сил займет трое суток. Процесс может начаться только после того, как пройдут семь дней полного прекращения огня на участке разведения, подтвержденного миссией ОБСЕ.

Согласно процедуры отвода войск, после недельной тишины стороны уведомляют СММ ОБСЕ, с кого рубежа, какой состав сил и средств будет отводиться, а также на какой рубеж они будут отведены. На вторые сутки следует уведомление о готовности начать разведение, на третьи - начинается перемещение личного состава и техники.

После отвода войск предполагается разминирование и демонтаж фортификационных сооружений. На 29-е сутки стороны отчитываются о завершении всех мероприятий, после чего представители СММ ОБСЕ должны проверить их выполнение.

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