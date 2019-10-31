Порошенко встпетился с митрополитом Епифанием

Признание Православной церкви Украины Элладской православной церковью - это первый шаг и этот процесс будет продолжен, в том числе, с помощью диаспоры и прихожан. Об этом сказал пятый президент Украины, лидер политической партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко во время встречи с Митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием.

Порошенко поздравил митрополита с признанием Элладской церковью нашей церкви и удачным визитом в Соединенные Штаты Америки.

«Мы имеем очень надежные связи и я очень доволен положительными отзывами и оценкой той огромной роли церковной дипломатии. Фактически, это был первый визит нашей церкви в таком качестве в США », - сказал он и поблагодарил диаспору за усилия по проведению визита на качественном уровне.

Петр Порошенко также подчеркнул: «Очень важно, что это были не только религиозные связи, общественные связи. Очень положительные отзывы были о вашей встрече с хорошим другом Украины, моим хорошим другом, Государственным секретарем США Помпео. В текущих условиях, когда кто-то пытается расшатать отношения между Украиной и США , положительную роль этого визита трудно переоценить».

Пятый президент Украины также поздравил митрополита Епифания с награждением «Наградой Афинагора по правам человека» («Athenagoras Human Rights Award») за 2019, которое состоялось на торжественном собрании Ордена святого апостола Андрея - Архонтов Вселенского Патриархата в Америке.

«В дальнейшем, я твердо убежден, что наша совместная работа по развитию церкви, а работы только прибавляется и, к сожалению, противодействие, которую демонстрирует роSSийский агрессор, для него это почему-то очень важно - бороться с нашей церковью ... Но мы точно знаем за что мы молимся - мы молимся за Украину. Мы точно знаем, что создание единой поместной автокефальной Православной церкви является государственным процессом», - резюмировал он.

В свою очередь, предстоятель ПЦУ Епифаний рассказал, что во время вручения ему награды в США , именно в тот день, впервые состоялось поминовение его как предстоятеля ПЦУ во время богослужения, которое совершал Его Святейшество Патриарх Варфоломей. При этом он отметил, что награда вручена не ему лично как предстоятелю ПЦУ, а в целом украинскому народу и тем, кто стремился эти три века иметь свою украинскую независимую поместную православную церковь.

Он также отметил, что во время визита в США «еще раз убедился, что мы действительно имеем стратегического партнера, который поддерживает волеизъявление украинского народа и засвидетельствовал, что Америка будет продолжать поддерживать настоящее волеизъявление каждого украинца, желающего посещать ту церковь, которую он считает своей родной».

«Я верю, что в дальнейшем постепенно, шаг за шагом и другие церкви присоединятся к этому процессу, и мы со временем станем одной из признанных всеми православными церквями церковью. Настоящей церковью украинского народа», - отметил Митрополит Киевский и всей Украины.