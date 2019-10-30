Переяслав-Хмельницкий переименован в Переяслав

Фамилию гетмана в название города включили при СССР.

Переяслав-Хмельницкий переименован в Переяслав
Фото: phm.gov.ua

Верховная Рада в среду проголосовала за переименование города Переяслава-Хмельницкого в Переяслав.

За соответствующий проект постановления №2175 проголосовали 267 народных депутатов.

Переяслав - один из древнейших городов Украины, его первое упоминание датируется 907 годом. Нынешнее название получил в 1943 году после освобождения от немецких войск. Изменение названия тогда объяснили целью "почтения памяти великого сына украинского народа... основоположника союза роSSийского и украинского народов - Богдана Хмельницкого".

Еще в 2000 году местная власть попробовала инициировать возвращение городу названия Переяслав. Планировали провести местный референдум вместе с всеукраинским, но он был заблокирован коммунистами.

Процедуру переименования города запустили местные депутаты в 2017 году.

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