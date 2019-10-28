"Прозрачная ГАСИ" перекрыла кислород строительной мафии, - экс-глава Кудрявцев

Экс-чиновник считает внедренные в ведомстве реформы причиной своего увольнения.

"Прозрачная ГАСИ" перекрыла кислород строительной мафии, - экс-глава Кудрявцев
Фото: Макс Требухов

Экс-руководитель Госархстройинспекции Алексей Кудрявцев, уволенный в декабре прошлого года, считает, что причиной его увольнения стали реформы, которые он внедрил в своем ведомстве.

Об этом он заявил в интервью УНИАН.

По словам Кудрявцева, речь идет о проекте "Прозрачная ГАСИ" и других электронных сервисах, которые максимально снижают коррупционные риски.

Экс-чиновник заявил, что безумное давление на него началось именно тогда, когда реформа вышла на финальный уровень.

"Прошлой осенью вся та реформа, которой мы занимались в ГАСИ в течение трех лет, вышла на финальный этап. Это, кроме прочего, означало, что настало время увольнять двух последних руководителей теруправлений ГАСИ, которые были очагами коррупции - в Одесской области и в Киеве. На этот момент уже была запущена система "Прозрачная ГАСИ" (электронная система выдачи разрешений на строительство), были приняты первые нормативные акты, которые противодействовали коррупции. Так вот, когда был уволен руководитель ТУ ГАСИ в Одесской области, которое было наиболее коррумпированным, началось безумное давление .... То есть люди, которых я называю "строительная мафия", понимали, что следующим шагом станет замена руководителя ТУ ГАСИ в Киеве... Местным строительным мафиям не хотелось терять годами отработанные и налаженные схемы", - заявил Кудрявцев.

По его словам, в конце сентября 2018 года он на заседании правительства презентовал "Прозрачную ГАСИ" и рассказал об успехах в борьбе с коррупцией.

"Возможно, до этого строительная мафия не очень верила в наш успех, но после презентации все стало слишком реальным. Когда все заработало и все увидели, что механизм - действенный, люди, которые годами сидели на взяточных схемах, сделали все, чтобы меня уволить", - говорит экс-глава ГАСИ.

Он отметил, что за три года возглавляемое им ведомство сделало немало важных шагов для отрасли.

"Первое - выполнили требования закона о децентрализации, передав функции ГАСИ многим местным общинам. Второе - заменили многих руководителей теруправлений ГАСИ, которые работали на своих местах, ...которые сидели на коррупционных схемах. Третье – разработали и добились принятия закона №1817, который положил конец многим незаконным стройкам за счет замены пяти категорий сложности на три класса последствий в строительстве и отмене декларативного принципа начала строительства. Четвертое - перевели целый ряд услуг в электронный режим, чтобы исключить влияние человеческого фактора", - подчеркнул Кудрявцев.

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