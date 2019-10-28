Министр культуры не собирается применять админнаказания к хору имени Веревки

"Я считаю, что надо сделать выводы всем и больше так не делать".

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что не собирается применять к хору имени Григория Веревки административные наказания после песни о поджоге дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой.

Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

"С моей стороны - нет", - сказал Бородянский, отвечая на вопрос, будет ли административное наказание для хора имени Веревки после выступления в программе "Вечерний квартал".

Он также отметил, что песня о Гонтаревой была "недопустимой".

"То, что произошло, на мой взгляд, недопустимо. Оно не смертельно, оно недопустимо. Я считаю, что надо сделать выводы всем и больше так не делать", - добавил министр.

Напомним, 20 октября в сети появилось видео "Квартала-95", в котором шоумен Евгений Кошевой вместе с хором имени Григория Веревки спел песню "Горіла хата палала, в Лондоні жінка плакала" о сгоревшем доме бывшей главы НБУ Гонтаревой.

После того как ролик вызвал резонанс в соцсетях и СМИ , руководитель коллектива Зеновий Коринец рассказал, что хор часто работает по контрактам, а в этот раз "95 Квартал" заплатил им 30 тыс. гривен за выступление. При этом он признал, что знал полный текст песни. Он также заявил, что решение о выступлении принимал он сам, а не коллектив, и что он должен извиниться перед Гонтаревой. Также Коринец позже заявил, что готов уволиться, "чтобы не навредить коллективу".

"Квартал", в свою очередь заявил, что "имеет полное право на юмор и сатиру" и продолжит заниматься своим делом и поднял на смех министра культуры Владимира Бородянского и министра экономики Тимофея Милованова, которые раскритиковали номер.