В США возобновили слушания по делу об импичменте Трампа

Сегодня заслушают показания чиновника Госдепа.

В США возобновили слушания по делу об импичменте Трампа
Фото: Council on Foreign Relations

В США возобновили слушания в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

На субботу в Палате представителей США запланированы слушания показаний чиновника Госдепартамента Филиппа Рикера.

Филип Рикер является исполняющим обязанности помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Госдепа США. Ожидается, что Рикер будет свидетельствовать перед комитетами по иностранным делам, разведки и наблюдения.

Показания Рикера были перенесены на этой неделе в связи с памятными мероприятиями, посвященными смерти председателя специального комитета Палаты представителей по надзору Элайджи Каммингса.

Ранее Конгресс вызвал для дачи показаний по делу об импичменте чиновников Белого дома и Госдепа. В частности, для дачи показаний были вызваны Рассел Воут, Майкл Даффи и Ульрих Брехбуль.

Республиканцы сорвали дачу показаний представительницы Пентагона по импичменту Трампа.

По деле об импичменте Трампа конгрессмены уже заслушали Курта Волкера и Гордона Сондленда, бывшего посла в Украине Мари Йованович, бывшую советницу Дональда Трампа по вопросам РоSSии Фиона Хилл, заместителя помощника государственного секретаря США Джорджа Кента.

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в Конгрессе заявил, что администрация Трампа поставила условием поддержки Украины публичное объявление президента Зеленского о расследовании относительно компании Burisma.

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