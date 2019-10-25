В РоSSии солдат-срочник застрелил восемь сослуживцев

Причиной трагедии называют "нервный срыв".

В РоSSии солдат-срочник застрелил восемь сослуживцев
Фото: tvk6.ru

Восемь военнослужащих погибли и еще двое ранены в результате стрельбы, которую при смене караула открыл их сослуживец в роSSийском Забайкалье.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

По данным источника агентства, в результате стрельбы погибли двое офицеров и шесть рядовых.

Открывший огонь военнослужащий задержан. Пострадавшие доставлены в военный госпиталь, их жизни ничего не угрожает.

"По предварительным данным с места происшествия, действия военнослужащего могли произойти на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы", - заявили в военном ведомстве.

Против солдата-срочника из войсковой части 54160 Рамиля Шамсутдинова возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Между тем, осведомленный источник сообщил агентству, что солдата, расстрелявшего своих сослуживцев, отправят на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

Источник также рассказал, что Шамсутдинову 20 лет, он был призван в июле 2019 года одним из военкоматов Тюменской области.

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