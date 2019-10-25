Горбатюк: расследование майдановских дел остановилось

Одиннадцати сотрудникам Управления специальных расследований ГПУ, которые занимались расследованием дел по Майдану, не нашлось места при новом генеральном прокуроре. Шесть из них отсеяли в ходе тестирования, еще пятерых уволили, рассказал бывший начальник УСР Сергей Горбатюк на брифинге. Он входит в число уволенных лиц.

"По результатам первых тестирований у нас шесть следователей не прошли на следующий этап. Например, следователь, который занимался эпизодом штурма Майдана и направил в суд обвинительный акт против бывшего главы СБУ; следователь по 20 февраля, расстрелам, который завершили направлением обвинительного акта против пяти беркутовцев; следователь по организованной преступной организации, узурпации власти бывшим президентом", - рассказал Горбатюк.

Он сомневается, что следователи с такими результатами должны подтверждать свою квалификацию.

"Еше четыре были уволены в прошлую пятницу и я вчера. Это четкий ответ руководства Генеральной прокуратуры, какие приоритеты в их работе", - сказал он.

Горбатюк считает, что руководство Генпрокуратуры "не желает видеть в новосозданном департаменте процессуального руководства тех, кто занимался майдановскими делами".

По его словам, в результате действий нового руководства ГПУ работа по этим делам фактически остановлена.

"Кроме формально созданного департамента, не делаются практические шаги по дальнейшему расследованию. Да, действительно есть дата 20 ноября, где полномочия следователей прокуратуры заканчиваются. Соответственно, дела должны передать в ГБР. По состоянию на сегодня не созданы ни рабочие группы с ГБР, не создано там подразделение, генпрокурор или его заместители не приняли этот процесс в эти руки, а кроме того и законодательных оснований для перевода нет", - сказал Горбатюк.

Напомним, с 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура окончательно теряет функцию следствия. В связи с этим Управление специальных расследований подлежит расформированию. Его сотрудникам предложили выбор: продолжить следствие в составе Государственного бюро расследований или осуществлять процессуальное руководство по этим делам в ГПУ после переаттестации.

Горбатюк отказался писать заявление на переаттестацию по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.

21 октября генпрокурор Руслан Рябошапка создал вместо Управления специальных расследований новый департамент, который будет осуществлять только процессуальное руководство по делам Майдана.