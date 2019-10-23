Кабмин предложил отменить обязательную публикацию нормативных актов в "Урядовому кур'єрі" и "Голосі України"

Правительство считает это расточительством.

Кабмин предложил отменить обязательную публикацию нормативных актов в "Урядовому кур'єрі" и "Голосі України"
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров предложил отменить обязательную публикацию нормативных актов в "Урядовому кур'єрі" и "Голосі України".

Об этом говорится на сайте правительства.

Предполагается, что законы и подзаконные акты будут публиковаться на Едином веб-портале органов исполнительной власти.

"Это обоснованно тем, что на печать и распространение газеты государство нецелесообразно тратит финансовые, материальные и человеческие ресурсы, в то время как вся информация о законах и подзаконных нормативных актах все равно дублируется на официальных сайтах органов исполнительной власти", - говорится в сообщении.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в свою очередь сообщил, что публикация законов в печатных изданиях - архаизм. "Мы предлагаем публиковать законы и прочие акты на официальных сайтах, а не на бумаге, как и подобает в XXI веке", - говорится в фейсбуке Дубилета.

По его словам, печатными изданиями можно манипулировать для оттягивания вступления законов в силу.

Он добавил, что после принятия этого закона правительство будет "обсуждать с обществом дальнейшую судьбу этих двух печатных изданий".

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