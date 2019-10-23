Зеленский: все члены финкомитета Рады должны пройти детектор лжи

Президент готов отдать своих депутатов под следствие.

Зеленский: все члены финкомитета Рады должны пройти детектор лжи
Фото: Макс Левин

Президент Владимир Зеленский заявил, что все члены комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти детектор лжи.

Об этом говорится в фейсбуке главы государства, который находится с рабочим визитом в Японии.

"Наверное, многие думают, что международный визит президента в далекую страну - удобная возможность дискредитировать фракцию «Слуги народа» и посеять раздор и раскол, который слишком понравится нашим врагам - и внешним, и внутренним. Хочу сказать этим людям: если вы так на самом деле думаете, то глубоко ошибаетесь. Я в курсе всех событий, держу руку на пульсе. Ни одно заявление, ни одна информационная операция мимо не проходит. И я не допущу, чтобы кто-то изнутри фракции или извне мог бросать тень на политическую силу, которая получила мандат большинства от народа Украины", - говорится в заявлении Зеленского.

"Поэтому считаю, что все члены комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на детекторе лжи. Если этой проверкой будет установлена хотя бы малейшая вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование в комитете, этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы", - заявил президент.

Зеленский также прокомментировала скандал вокруг нардепа от "Слуги народа" Вячеслава Медяника, который засветил переписку о "решении" вопросов с заместителем генпрокурора.

"Считаю необходимым поступить и в отношении депутата, который вел сомнительную переписку по «решение вопросов». И если подозрения оправдаются - мы с такими депутатами попрощаемся", - заявил президент.

Напомним, в начале этой недели стало известно, что Офис президента хочет заставить членов финансового комитета пройти детектор лжи.

Членов комитета заподозрили в получении денег за то, чтобы завалить законопроект №2047-д о ликвидации коррупционных схем оценки объектов недвижимости.

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